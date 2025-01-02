《暴君的主厨》取消剧本排练！不是受朴成焄事件影响，而是处於国家哀悼期

由朴成焄和润娥主演的新剧《暴君的主厨》取消了剧本排练，这两日因「谜片封面」事件而引发争议的朴成焄就取消一事发表了立场。

BH娱乐公司於今日（2日）表示：「tvN新剧《暴君的主厨》剧本排练已取消，因国家哀悼期间日程有所调整。」此前有消息称，原定於当天进行的《暴君的主厨》剧本朗读会被取消。 一些人猜测原因是朴成焄因最近被卷入的「日本成人影片封面」争议所致，但事实证实并非如此。

*延伸阅读：手滑闯大祸！《鱿鱼游戏2》朴成焄PO「鱿鱼谜片」秒删、道歉称「看DM时失误上传」，画面震惊网友

朴成焄於2024年12月30日在个人IG即时动态上上传了一张Netflix《鱿鱼游戏》恶搞版成人电影封面，随后删除。 所属公司解释称：「朴成焄在查看DM（私讯）时不小心上传，今后将注意避免此类事件再次发生。」并对此致歉。 但随著争议的增大，BH娱乐再次出面，首先承认了早前的声明为谎言，朴成焄确实下载、并上传了图片，「因为他的作品被牵扯进了这样奇怪的事情，他可能判断这会成为一个问题，所以想传递给公司处理。」



此外，朴成焄在《鱿鱼游戏2》中饰演跨性别者「赵贤珠」，演技深受好评。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻