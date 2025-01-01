Apink台北跨年配戴黑絲帶經典歌曲連發，主持人威廉&風田用心練〈Mr. Chu〉引驚呼

二代人氣女團Apink昨（31）日登台北跨年晚會，一現身就可見衣服小巧思，為哀悼濟州航空空難選擇了黑白色系服裝，胸前都有黑色蝴蝶結或是配戴黑絲帶。成員五人雖缺一少了鄭恩地，但四人仍端出堅強實力炒熱氣氛。

Apink一連帶來〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉、〈D N D〉，隊長初瓏先開口和台灣Panda打招呼，一個一個用華語向觀眾打招呼。夏榮簡直是陣中的「華語擔當」，從新年快樂」、「老么」，到聽到主持人威廉和風田要跳〈Mr. Chu〉時直接問：「你們能〈Mr. Chu〉嗎？」，還和台下觀眾互動：「你們也開心嗎？」「開心！」「我們也開心。」



威廉和風田用心練了一段〈Mr. Chu〉不僅讓夏榮又喊出華語，南珠也驚訝連連：「哇嗚！哇嗚！」更對威廉用華語說：「Apink你好。」認證威廉可以當Apink一員了，台灣Panda們亦在網路上肯定兩人表演。回想一下，威廉和風田其實也是男團出身呢，Lollipop F和SpeXial。



「山寨Apink」跳完〈Mr. Chu〉就讓正版Apink帶來完整〈Mr. Chu〉！〈Mr. Chu〉和〈LUV〉又是一陣回憶殺，整體選曲都是經典歌，讓觀眾們都能輕鬆地融入氣氛，同時讓許多二代K-POP粉掀起回憶。雖然沒有〈No No No〉，不過南珠也很貼心地小唱了一下並帶動觀眾一起唱。



▼台下可見不少舉著Apink手燈的Panda，攝影師一段特地舉著Panda拍觀眾一幕被讚可愛



▼Apink完整表演片段（已定位3:49:39）



▼威廉和風田後來轉發網友錄下片段，威廉還寫「人生算是圓滿了」



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