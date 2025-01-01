Dara跨年嗨唱高雄连唱8首！台语喊「大家好」！献唱华语歌戴佩妮〈你要的爱〉超诚意

韩国日前发生济州航空空难，韩星们仍依约来台演出跨年活动，由北至南Super Junior-L.S.S.、Apink、李俊昊等人不约而同都以黑色系装束为主，高雄演出的Dara（Sandara Park）也不例外，还敬业表演了8首歌之多！

Dara一连劲歌热舞solo曲〈FESTIVAL〉〈DARA DARA〉、〈HAPPY ENDING〉〈2 Pround〉与〈KISS〉，向观众打招呼特别用台语大喊「大家好」，还带来华语抒情歌戴佩妮的〈你要的爱〉制造惊喜！Dara表示自己从小很喜欢台湾偶像剧《流星花园》还有主题曲〈你要的爱〉，一直很想在台湾演唱，总算圆梦了。Dara的深情演唱和咬字颇受赞赏。



Dara许愿新的一年大家都能幸福，华语祝福全场「新年快乐」。除了solo曲，她也带来所属团体2NE1名曲〈I AM THE BEST〉和〈Go Away〉再掀高潮！为即将在台湾演出的2NE1 2月8日、2月9日演唱会做热身！台湾观众、网友都觉得Dara此次演出近30分钟毫无冷场非常有诚意，她整场笑容满面，登台与下场也都做90度鞠躬，非常敬业。



Dara表演片段请点此‎‎观看，影片4:06:27起，因有版权限制，还没收看的观众要把握！

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