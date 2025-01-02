从事业巅峰到危机只用了3天！朴成焄风波难平，旧料被重提：经历长期无名期，曾住《寄生上流》那样的半地下

短短3日，朴成焄的心情犹如坐过山车一般，刚吃到《鱿鱼游戏2》中「赵贤珠」的红利，名气再上一层楼，又因自己手滑上传谜片封面在个人IG即时动态上遭到舆论的口谏笔伐，形象受损。

2024年12月30日，朴成焄在个人IG上上传了一张以《鱿鱼游戏》为主题的成人影片封面照片。 尽管他意识到问题后立即删除了该照片，但图片已经迅速传播开来，并在网路上被广泛截图和保存。

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对此，所属公司BH娱乐第一次发表声明时解释：「朴成焄收到大量私信（DM），在查看过程中因操作失误上传了该照片。」然而，这一解释并未平息争议。 一些网友质疑他「直接保存了成人影片的照片并上传」，对公司声明持怀疑态度。 随著争议愈演愈烈，BH娱乐再次发表声明，补充说明：「朴成焄是通过私信收到这张照片的，判断其可能引发问题，所以将其保存并计画转发给公司负责人。 不料在这个过程中意外上传到了社交媒体。」这一瞬间的失误已经给他多年来的演艺生涯留下了污点。



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朴成焄於2008年通过电影《霜花店》出道，经历了漫长的无名时期。 他曾在综艺节目《You Quiz》中谈到自己艰难的演艺生涯。 从话剧舞台转向影视圈的过程中，生活拮据，经历了不为人知的经济困难。 他还提到在学生时代因家庭经济状况恶化，曾在类似电影《寄生上流》中出现的半地下室生活了7年。



在艰难岁月中坚持不懈后，朴成焄终於迎来了改变人生的作品——2022年12月30日上线的Netflix原创剧《黑暗荣耀》。 他在剧中饰演校园暴力施害者「全宰寯」，以出色的演技迎来了事业的转捩点。



随后，朴成焄又因出演tvN电视剧《泪之女王》中「尹殷盛」一角而受到观众喜爱。 2024年最后一个月，他又在全球瞩目的Netflix《鱿鱼游戏2》中有著亮眼表现，凭藉跨性别者「赵贤珠」为自己创造了又一个人生角色，赢得了民众们对他演技转型的一致好评。 而这也是他的第50部作品。



然而就在事业顺风顺水之际，一场意外的失误却给朴成焄的演艺生涯蒙上了阴影，网友们的反应褒贬不一。 有网友表示「令人失望」、「无法正视 他了」; 也有人为他感到惋惜，称「谁都会犯错，希望大家不要过於苛责」; 更有人表示「他是演技出色的演员，希望能早日重新振作」等。

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