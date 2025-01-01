朴成焄方面承認之前聲明說謊：確實保存、上傳了！下部作品搭檔潤娥遭網友抗議

最近因出演《魷魚遊戲2》中跨性別者「趙賢珠」一角而人氣攀升的男演員朴成焄所屬經紀公司BH娛樂（以下簡稱BH）就他在個人IG即時動態中上傳謎片封面爭議再次發表聲明。

2024年12月31日，BH相關人士表示：「昨天我們提到，朴成焄演員在查看私信（DM）的過程中因誤操作導致了上傳的情況。 今天想進一步詳細說明。 」

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當天BH方面解釋道：「朴成焄是通過私信（DM）收到日本謎片封面圖片的。 由於判斷該內容可能存在問題，他將其轉發給公司相關負責人。 在此過程中，他下載了該圖片。 下載后原本應該將其傳送給負責人后立即刪除，但因失誤導致了圖片被上傳。 」



1985年出生的朴成焄，今年39歲，作為一名成年人，他為何需要將個人SNS私信（DM）中收到的不雅內容特意傳給公司負責人？ 對此，BH方面表示：「因為他的作品被牽扯進了這樣奇怪的事情，他可能判斷這會成為一個問題，所以想傳遞給公司處理。」

此外，對於「DM的查看與發佈IG即時動態是兩種不同的操作，單單查看DM是否可能誤上傳到即時動態」的質疑，BH方面回應稱：「DM頁面操作時也可能因為誤觸而上傳到即時動態。」

由於此次事件，朴成焄新作也受到了牽連。 他的下一部作品是tvN的《暴君的主廚》，預計於明年下半年播出。 與之搭檔的女主角為少女時代成員潤娥。 目前該劇尚未開始拍攝，因此許多電視劇粉絲已開始要求朴成焄退出。

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