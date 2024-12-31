原定於明年1月4、5日舉行的《第39屆金唱片獎》取消直播和紅毯！之後以錄製形式播出

《第39屆金唱片獎》爲了追悼濟州航空客機慘案遇難者，將取消直播和紅地毯，改為錄製播出。

金唱片頒獎典禮事務局今天（31日）通過官方 SNS 表示：「向因客機事故而犧牲的遇難者和遺屬表示深深的哀悼，爲了與陷入巨大悲痛的國民們共同表達哀悼之意，原定於2025年1月4日和5日舉行的的《第39屆金唱片獎》直播將用錄製形式進行，具體播出日期將在事後通知。」

接著提到：「預定同日進行的紅地毯活動將被取消，因此門票調整等具體事項將通過購票處另行通知，再次為遇難者祈禱冥福，也向家人表示誠摯的慰問。」



《第39屆金唱片獎》將於2025年1月4日和5日在日本福岡 PayPayDome 舉行，由成始璄、車銀優、文佳煐擔任主持人，分別在1月4日、1月5日進行數字音源部門和唱片部門的頒獎。



本月29日，載有181名乘客的從泰國曼谷起飛的濟州航空7C2216航班在務安國際機場著陸時發生撞上跑道外牆的大型慘案。該事故造成179人不幸遇難，2人受傷，韓國政府針對這一事故宣佈從當天起至明年1月4日為期一周的國家哀悼期。

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