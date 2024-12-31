原定於明年1月4、5日举行的《第39届金唱片奖》取消直播和红毯！之后以录制形式播出

《第39届金唱片奖》爲了追悼济州航空客机惨案遇难者，将取消直播和红地毯，改为录制播出。

金唱片颁奖典礼事务局今天（31日）通过官方 SNS 表示：「向因客机事故而牺牲的遇难者和遗属表示深深的哀悼，爲了与陷入巨大悲痛的国民们共同表达哀悼之意，原定於2025年1月4日和5日举行的的《第39届金唱片奖》直播将用录制形式进行，具体播出日期将在事后通知。」

接著提到：「预定同日进行的红地毯活动将被取消，因此门票调整等具体事项将通过购票处另行通知，再次为遇难者祈祷冥福，也向家人表示诚挚的慰问。」



《第39届金唱片奖》将於2025年1月4日和5日在日本福冈 PayPayDome 举行，由成始璄、车银优、文佳煐担任主持人，分别在1月4日、1月5日进行数字音源部门和唱片部门的颁奖。



本月29日，载有181名乘客的从泰国曼谷起飞的济州航空7C2216航班在务安国际机场著陆时发生撞上跑道外墙的大型惨案。该事故造成179人不幸遇难，2人受伤，韩国政府针对这一事故宣布从当天起至明年1月4日为期一周的国家哀悼期。

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