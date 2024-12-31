與鄭雨盛「未婚生子」消息曝光後！文佳庇首發聲：公開交往時間軸，稱「沒有以懷孕爲由要求結婚」

模特兒文佳庇（文佳菲）與演員鄭雨盛未婚生子的事實傳開後，首次親自表明立場。

文佳庇近日通過個人 IG 上傳孩子腳丫照片，並表示：「我爲了大家選擇沉默的道路，但是沒有得到保護，最終爲了保護孩子，所以才寫下文章。在大家都在議論和指指點點的情況下，我仍然保持沉默，並不是因爲承認所有的臆測，而只是爲了守護作爲自己孩子和孩子的父親的那個人。」



首先，文佳庇反駁沒有和鄭雨盛正式交往就懷孕，以撫養費爲目的要求結婚的疑惑。文佳庇主張：「（和鄭雨盛）2022年在一個聚會上見面以來，互相更加深入地了解對方，一直保持著很好的交往，直到2023年的最後一天，見面也一直持續著。2024年1月最後一天，到現在爲止，我從未與孩子的父親見面，也沒有以懷孕爲由要求過他結婚或其他任何事情。」

對於在沒有達成協議的情況下獨自生育的疑惑，也進行說明。文佳庇說：「和像禮物一樣送上門來的孩子見面是作爲父母的兩個人的選擇，孩子是在媽媽和家人的祝福和愛中誕生的，單純因爲現在兩人的關係有些不同，就斷定這個孩子是失誤，成長過程中會感到不幸，這是不對的。」最後也叮囑大家不要再散佈有關她和孩子無理的臆測或虛假事實。



文佳庇上月22日在自己的 IG 上公開分娩消息，之後鄭雨盛被爆是孩子的親生父親，引發廣大討論。而鄭雨盛上月29日在上《第45屆青龍電影獎》親自表明立場：「我會接受所有的指責，我會負起作爲父親的責任。」





（封面圖源：IG@iamchocobi）

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