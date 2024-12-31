NewJeans回國機場混亂，男性極端粉趁機拉扯，嚇哭Hanni

本月27日，NewJeans參加在泰國曼谷舉行的2024 AAA頒獎禮活動，並於28日經由仁川國際機場返韓。 然而，機場現場因大量粉絲的聚集變得無法控制，極端粉絲的過激行為讓成員們飽受困擾，甚至有成員被嚇哭。

據悉當時現場情況混亂不堪，一些狂熱粉絲衝破保安的防線，將成員們團團圍住，甚至對她們大喊大叫。 在此過程中有人試圖強行與成員惠仁進行肢體接觸，還有粉絲抓住Minji的手臂不放，讓成員們倍感驚恐與不適。 這一系列行為使得秩序大亂，連試圖維持秩序的粉絲們也感到無所適從。 Hanni在混亂中低頭行走，最終忍不住流下眼淚。



隨後NewJeans Hanni通過SNS向粉絲坦露了當時的心情。 她表示：「現在我已經沒事了，對讓大家擔心感到很抱歉。 我非常珍惜與Bunnies（NewJeans官方粉絲名）見面的機會。 但希望大家不要因為急於靠近我們，而造成彼此的不適或危險。 我們可以更好地溝通與交流。」此次事件引起了粉絲與公眾的廣泛關注，也讓成員們的安全問題成為討論焦點。





此外，NewJeans在「2024 AAA」上斬獲了包括年度藝人獎在內的三個獎項，實現了連續三年獲得大獎的佳績。

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