才續約4個月？月初還有Fancon！Golden Child又走五人宣告解散！

男團Golden Child 8月才面臨「七年魔咒」，十人剩七人續約，豈知三隔月後又走了五人宣告團體解散。

先回顧月經紀公司Woollim娛樂的公告‎8，當時Golden Child最初的七年合約到期，TAG、金知範與崔普閔三人選擇不續約，李長埈、裴勝民、奉宰鉉、金東炫與洪周燦五人續約，剩下李大烈和Y應是扣除服役時間仍在合約效期內，Woollim娛樂表示Golden Child會以七人體制持續活動。



11月底到本月初Golden Child便以七人體制展開Fan-Con（Fanmeeting粉絲見面會+Concert演唱會），當時退團的TAG、金知範與崔普閔曾到場應援，讓粉絲Goldenness感動十人好感情不變。其實自大變動以來，三人和剩下成員在IG上保持互相追蹤，甚至Golden Child官方帳號到現在都沒有退追三人。



誰知道，昨（27）日Woollim娛樂宣布Golden Child再退五人，一口氣退出李大烈、Y、裴勝民、奉宰鉉與金東炫五人，剩下李長埈和洪周燦留在公司。據公告，退出的五人各自專屬合約就到今年底12月31日，而Golden Child全員與公司經過長時間討論決定中止合約，意即團體解散。



골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/hj2y6tTZiy — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) December 27, 2024

突如其來的消息讓粉絲錯愕不已，短短四個月雲霄飛車式轉彎，毫無徵兆，其中有人直言：「才續約4個月？」幾乎都在痛批Woollim不會經營。更讓粉絲氣憤的是，Woollim同天還解散了Rocket Punch，Rocket Punch出道連七年都不到才五年！Woollim目前剩下的團體只有DRIPPIN，DRIPPIN粉絲們已開始擔憂偶像的未來。



目前李大烈、Y、裴勝民、奉宰鉉與金東炫已陸續透過weverse與IG向Goldenness道別。

*Woollim娛樂完整公告如下：

「大家好，這裡是Woollim娛樂。首先感謝一直以來喜愛Golden Child的粉絲們。Golden Child成員李大烈、Y、裴勝民、奉宰賢、金東炫的專屬合約將於12月31日結束。本公司與Golden Child成員們就今後個人的未來和活動方向進行了長時間的深入討論，彼此經過充分對話，決定終止專屬合約。」

「向從2017年起直到現在展現多樣音樂，一向都以誠實姿態參加活動的Golden Child表示感謝。真心為Golden Child成員們將展現的未來加油，再次感謝一直陪伴Golden Child的粉絲們。希望各位能為今後邁出全新第一步的Golden Child成員們一如既往地應援及喜愛。謝謝。」

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