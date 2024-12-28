【韓網熱門】永遠在歌手席尋找Eclipse的金秀賢

AAA頒獎禮昨晚在泰國盛大舉辦，其中「最佳OST獎」頒給《背著善宰跑》定情曲《陣雨》。 MC說「請Eclipse主唱柳善宰作為代表上台領獎」，邊佑錫於是站起來向大家鞠躬致意，而坐在旁邊的金秀賢卻轉身對著後方歌手座位區微笑鼓掌，四處尋找哪一位才是柳善宰XD

網友將這段影片PO上X，笑著表示：「秀賢前輩好像不知道Eclipse是誰耶？居然轉身向後方鼓掌哈哈哈哈。沒錯，Eclipse就是邊佑錫... 」



아 쓰발 잠시만ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㄱㅅㅎ 선배님 이클립스가 누군지 몰랐던 거 아니야?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뒤돌아서 박수치고 계시는뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 네 이클립스가 변우석이에요 ㅅㅎ님 ..

pic.twitter.com/KYs0Sech6e — (@_withwooS2) December 27, 2024

韓國網友評論：

1. 金秀賢也太好笑kkk

2. 茫然地左顧右盼，真的超可愛kkk

3. 金秀賢經典搞笑圖又多一個kkk

4. 邊佑錫每次得獎時金秀賢都用豪爽的笑容表達祝賀，這次看來是真的不知道kkk

5. 柳善宰就在你旁邊啊！kkkk

6. 金秀賢真是天生的搞笑人kkk話說回來，以柳善宰身份獲獎也很神奇耶kk

7. 被gag之神眷顧的金秀賢

8. 他可能在想：邊佑錫為什麼在對大家鞠躬？ kkk

9. 他看到邊佑錫上台是不是在想：「他為什麼上去？ 我聽錯了嗎？ 這小子還當歌手的嗎？ 還是替別人領獎？」kkkk

10. 金秀賢會不會以為邊佑錫是偶像出身的演員kkk

11. 金秀賢和邊佑錫對視之後也沒意識到他就是獲獎人，還在歌手席中繼續尋找Eclipse kkk

12. 為了向不認識的Eclipse表達祝賀而四處尋找，太可愛啦kkk

13. 最好笑的是，金秀賢已經做好了真心祝賀對方的準備，然而不知道對方是誰kkk

14. 完了，現在所有人都知道你沒看過《背著善宰跑》kkkk

15. 為什麼這種事總是發生在金秀賢身上kkk

16. 金秀賢這枚超大號笑湯匙今天也沒讓人失望kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3547770943

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