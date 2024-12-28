金秀賢《2024 AAA》奪大賞「放閃金智媛」甜喊：獻給最棒的洪海仁 ！害羞表情引大家關注

《2024 AAA》（亞洲明星盛典、Asia Artist Award）將在昨晚（27日）於泰國曼谷法政體育場登場。

當天，金秀賢獲得相當於大賞的「年度演員」獎項，金秀賢今年在《淚之女王》中金智媛展現完美的化學反應，以最高收視率24.9%落下帷幕，超越《愛的迫降》成爲 tvN 電視劇收視率歷史第一的作品。



金秀賢在發表獲獎感言時說：「真心感謝喜愛《淚之女王》的所有觀眾和熱情支持我的粉絲們，打造《淚之女王》這個機會的朴智恩編劇，我愛您。這一年流了很多血、汗、淚張榮佑導演、金熙元導演辛苦了，感謝一起合作的前後輩們，我在準備《淚之女王》時很苦惱也很擔心，所以這部作品進行特別多的對話，再次向所有工作人員表示衷心的感謝。」



>>세계 최고의 홍해인을 연기해준 김지원 씨에게도 영광을 돌리고 싶습니다<< 이렇게 또 백홍병자들에게 불을 지펴주시네;; 진짜 김수현이 연기한 백현우, 김지원이 연기한 홍해인이었기에 우리가 아직도 라벤더밭에 있는거예요… 진짜 백홍으로 와줘서 고마워요 pic.twitter.com/aLppPywcCF — 와앙 'Ⱉ' (@_Whaang_) December 27, 2024

他接著說：「我想把這份榮譽獻給飾演世界最棒的洪海仁的金智媛，好好結束今年，祝大家新年快樂。」而金秀賢這段發言也立即在 SNS 上引發熱烈討論，網友：「我的白洪夫妻」、「又想看一次《淚之女王》了」、「兩人真的好配啊」、「最好的雙金組合」，「D社能不能爆爆這一對」、「1月1日快到了」等等。



另外，金秀賢在當天的頒獎典禮上除了今年的年度演員外，還獲得了「Best Artist獎（演員部門）」、「Hot Trend獎（演員部門）」和「Fabulous獎」等獎項。

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