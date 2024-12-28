才续约4个月？月初还有Fancon！Golden Child又走五人宣告解散！

男团Golden Child 8月才面临「七年魔咒」，十人剩七人续约，岂知三隔月后又走了五人宣告团体解散。

先回顾月经纪公司Woollim娱乐的公告‎8，当时Golden Child最初的七年合约到期，TAG、金知范与崔普闵三人选择不续约，李长埈、裴胜民、奉宰铉、金东炫与洪周灿五人续约，剩下李大烈和Y应是扣除服役时间仍在合约效期内，Woollim娱乐表示Golden Child会以七人体制持续活动。



11月底到本月初Golden Child便以七人体制展开Fan-Con（Fanmeeting粉丝见面会+Concert演唱会），当时退团的TAG、金知范与崔普闵曾到场应援，让粉丝Goldenness感动十人好感情不变。其实自大变动以来，三人和剩下成员在IG上保持互相追踪，甚至Golden Child官方帐号到现在都没有退追三人。



谁知道，昨（27）日Woollim娱乐宣布Golden Child再退五人，一口气退出李大烈、Y、裴胜民、奉宰铉与金东炫五人，剩下李长埈和洪周灿留在公司。据公告，退出的五人各自专属合约就到今年底12月31日，而Golden Child全员与公司经过长时间讨论决定中止合约，意即团体解散。



골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/hj2y6tTZiy — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) December 27, 2024

突如其来的消息让粉丝错愕不已，短短四个月云霄飞车式转弯，毫无徵兆，其中有人直言：「才续约4个月？」几乎都在痛批Woollim不会经营。更让粉丝气愤的是，Woollim同天还解散了Rocket Punch，Rocket Punch出道连七年都不到才五年！Woollim目前剩下的团体只有DRIPPIN，DRIPPIN粉丝们已开始担忧偶像的未来。



目前李大烈、Y、裴胜民、奉宰铉与金东炫已陆续透过weverse与IG向Goldenness道别。

*Woollim娱乐完整公告如下：

「大家好，这里是Woollim娱乐。首先感谢一直以来喜爱Golden Child的粉丝们。Golden Child成员李大烈、Y、裴胜民、奉宰贤、金东炫的专属合约将於12月31日结束。本公司与Golden Child成员们就今后个人的未来和活动方向进行了长时间的深入讨论，彼此经过充分对话，决定终止专属合约。」

「向从2017年起直到现在展现多样音乐，一向都以诚实姿态参加活动的Golden Child表示感谢。真心为Golden Child成员们将展现的未来加油，再次感谢一直陪伴Golden Child的粉丝们。希望各位能为今后迈出全新第一步的Golden Child成员们一如既往地应援及喜爱。谢谢。」

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