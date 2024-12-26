帥哥成群的魅力！車銀優、郭東延、李帝勳、李東輝《芬蘭租屋生活》席捲亞洲五國收視率！

由車銀優、郭東延、李帝勳、李東輝四人一同到海外拍攝的《芬蘭租屋生活》，描述離開了忙碌並且網路發達的城市，四人來到偏僻的湖邊小屋，度過悠閒生活。該節目不僅在韓國相當受到歡迎，在亞洲海外其他地點也創下高收視紀錄。

26日亞洲最大跨區域OTT平台Viu發表了12月16～22日的一週收視率，tvN綜藝節目《芬蘭租屋生活》在新加坡、馬來西亞、香港都各上升了排名的2名次，在東南亞地區相當受到觀眾們的喜愛。車銀優、郭東延、李帝勳、李東輝四位帥氣演員們在沒有電、沒有水與沒有WiFi的芬蘭鄉下小屋，讓出身都市的他們體驗原始當地生活。



這四位華麗的出演陣容在播出前就令人相當關注，並且本次的環境背景設定也相當新穎，四位帥氣演員之間的互動以及令人意想不到的狀況，也為這個節目增加不少看點，特別是在海外生活的短短期間，《模範計程車》《Signal信號》李帝勳、《女神降臨》《犬系戀人》車銀優、《淚之女王》郭東延、《地下菁英》李東輝四人累積的戲劇作品都相當知名，在本次的綜藝節目中更是展現全新面貌，讓觀眾們感到耳目一新。



Viu是在亞洲、中東、非洲等海外16個國家推出韓國人氣內容的香港PCCW跨地區OTT平台，在東南亞OTT市場佔有率目前位居第二(以MPA統計爲準)。想要緊貼他們的芬蘭之旅，逢星期五晚上9點45分到「黃Viu」收看即可。



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