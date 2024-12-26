帅哥成群的魅力！车银优、郭东延、李帝勋、李东辉《芬兰租屋生活》席卷亚洲五国收视率！

由车银优、郭东延、李帝勋、李东辉四人一同到海外拍摄的《芬兰租屋生活》，描述离开了忙碌并且网路发达的城市，四人来到偏僻的湖边小屋，度过悠闲生活。该节目不仅在韩国相当受到欢迎，在亚洲海外其他地点也创下高收视纪录。

26日亚洲最大跨区域OTT平台Viu发表了12月16～22日的一周收视率，tvN综艺节目《芬兰租屋生活》在新加坡、马来西亚、香港都各上升了排名的2名次，在东南亚地区相当受到观众们的喜爱。车银优、郭东延、李帝勋、李东辉四位帅气演员们在没有电、没有水与没有WiFi的芬兰乡下小屋，让出身都市的他们体验原始当地生活。



这四位华丽的出演阵容在播出前就令人相当关注，并且本次的环境背景设定也相当新颖，四位帅气演员之间的互动以及令人意想不到的状况，也为这个节目增加不少看点，特别是在海外生活的短短期间，《模范计程车》《Signal信号》李帝勋、《女神降临》《犬系恋人》车银优、《泪之女王》郭东延、《地下菁英》李东辉四人累积的戏剧作品都相当知名，在本次的综艺节目中更是展现全新面貌，让观众们感到耳目一新。



Viu是在亚洲、中东、非洲等海外16个国家推出韩国人气内容的香港PCCW跨地区OTT平台，在东南亚OTT市场占有率目前位居第二(以MPA统计爲准)。想要紧贴他们的芬兰之旅，逢星期五晚上9点45分到「黄Viu」收看即可。



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