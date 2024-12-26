Netflix《魷魚遊戲2》今天下午上線，全球宣傳到處可見「英熙娃娃」體驗活動、場景重現相當精彩～

【影片&多圖】大家期待這一天很久了吧！！！不管到哪裡，都有機會遇到英熙娃娃跟粉紅守衛，或是《魷魚遊戲2》的體驗活動喔。

Netflix 在全球引發熱烈風潮的韓劇《魷魚遊戲2》終於要在今天上線了，第二季在世界各地舉辦了大大小小的活動，像是亞洲圈的網友們對於高雄和曼谷展出的「英熙娃娃」討論度也相當高。



第二季講述發誓復仇並回歸參加遊戲的奇勳（李政宰 飾）和遊戲負責人黃仁昊（李炳憲 飾）之間激烈鬥爭的故事，許多全新角色也讓人非常期待。今天預計下午四點上線播出。（通常延遲的話，最晚是六點）





為了滿足全球粉絲們的熱切期待，今年10月就以義大利為起點，在亞洲、歐洲、美洲、南美洲等11個國家地區舉辦了粉絲活動，像是競速、迷宮遊戲、DJ表演等豐富多彩的內容，也一併展示了韓國的美食和文化，讓世界各地的粉絲體驗到了韓國文化的嶄新樂趣。如此迎接第二季公開的活動，在Netflix的全球社群頻道上創下了超過21.5億次的曝光量，再次證明了全球對韓國內容的高度關注。



10月底在義大利舉行的歐洲最大動漫展「盧卡國際漫畫節」上開始了正式的宣傳活動。在廣場外有主題展館空間和特別裝置商店為玩家們提供了沉浸式的體驗活動。12月開始，法國巴黎香榭麗舍大道舉行比賽。荷蘭重現了劇中的迷宮空間，場面驚心動魄。美國洛杉磯也在大型球場舉行比賽，現場有1700名球迷穿著綠色運動服參加。巴西、波蘭華沙、倫敦、澳洲邦迪冰山泳池也有各種飽含創意性的體驗活動。



當然韓國各地也有開播前的體驗活動，首爾東大門廣場、新世界百貨江南店一樓開放舞台、Centum City店地下二樓中央廣場。快閃店不僅有一個巨大的「英熙」在入口處直接歡迎參觀者，而且作品中還出現了參加者登記照相亭和迷宮般的樓梯。



在江南快閃店，還可以親眼看到存錢罐，重現了各種參賽場景。釜山快閃店還設有「OX」投票區，並安裝了實際拍攝中使用的巨大迷宮樓梯、旋轉木馬和彩色門來吸引遊客的注意。首爾光化門廣場可以看到使用標誌性符號的各種雕塑以及娃娃們。明洞和三成站K-POP廣場也能看到大型的媒體宣傳廣告，用了各種方式打造專屬《魷魚遊戲》的體驗休閒空間。



透過世界各地的活動引發滿滿期待的《魷魚遊戲2》將在今天12月26日（星期四）於Netflix獨家上映。預計四點。（延遲最晚大約是六點）



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