1月1日會爆戀情嗎？李敏鎬網路綜藝首秀：戀愛提問引發爆笑「廁所危機」，反手一擊讓張度練瞬間語塞

李敏鎬和孔曉振攜手主演的tvN新劇《問問星星吧》定檔2025年1月4日，最近兩位主演也積極營業，兩項各大綜藝節目為新劇做宣傳。

這次兩人一起做客了張度練（張度妍）的YouTube綜藝《Salon Drip2》。 首次出演網路綜藝節目的李敏鎬顯得信心滿滿，表示：「見編導時我就說過，喜歡不拘束的問題。」沒想到主持人隨即拋出了一系列「火辣」問題：「現在在戀愛嗎？」、「至今交往過幾位藝人，超過5位還是5人以下？」

面對突如其來的提問，李敏鎬以「我去一下洗手間」為由暫時離開了座位。 張度練幽默回應：「如果你覺得不自在，我可以讓場面如荊棘一般難熬，甚至變成火煉地獄。」一番調侃讓李敏鎬連忙道歉：「是我說錯話了。」



隨後張度練要求李敏鎬也問她一個「不舒適」的問題，李敏鎬反擊道：「那妳現在在戀愛嗎？」張度練當場語塞，尷尬解釋：「真的沒有，所以才會讓我很驚訝。」但李敏鎬興致盎然地說道：「我好像發現了什麼。」



此外，《問問星星吧》將韓劇浪漫元素與宇宙探險結合，講述了一段跨越太空與地球的浪漫故事。 主人公在宇宙空間站上相遇，因緣際會展開了一場既充滿溫情又讓人心動的愛情冒險。 在無重力的環境中，他們如何突破困難，直面彼此的感情，是該劇的一大看點，同時為觀眾們呈現出不同以往的感官體驗。該劇自開拍以來就備受關注，李敏鎬與孔曉振這對首次合作的黃金組合成為熱議焦點，劇迷們對這部太空背景的浪漫劇集充滿期待，希望能看到既溫暖又震撼的故事情節。



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