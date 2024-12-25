帥哥的旁邊還是帥哥！「88Line」丁海寅、金秀賢、任時完、安普賢一起去露營，網：發個合照出來吧！

哇～這個組合！就不能拍張合照讓大家看一下嗎 XD

丁海寅在平安夜（24日）在 IG 上傳一張照片，並簡短地寫下：「88。」公開的是一張篝火的照片，特別是丁海寅還在照片上標記金秀賢、任時完、安普賢的 IG 帳號，吸引大家的視線。



粉絲們也紛紛在貼文下留言：「大家一起露個臉吧」、「想在一部作品中看到88Line，請儘快選出優秀的製作人」、「四個都是我喜歡的演員」、「希望和88's一起度過溫暖幸福的時光」、「2025的新綜藝題材來了，有沒有PD要拍攝」、「帥哥的旁邊還是帥哥」等等。

而丁海寅和任時完曾一起到蘇格蘭拍攝旅行綜藝《演員旅行中》。金秀賢在今年5月出演《Salon Drip》時，也透露前年丁海寅拍攝《D.P》時，曾經去現場玩過一次，後來就變親近了，還提到「88Line」有時間的話會一起去打高爾夫球，結束後還會去喝酒。丁海寅和安普賢也保持著親近的關係，兩人在今年的票房作品《辣手警探2》合作過，只要對方在拍攝新作品，都會送上應援咖啡車替彼此應援。



另外，丁海寅正在世界各地舉行《OUR TIME》粉絲見面會，並正在討論下一部作品。

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