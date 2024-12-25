《芬蘭租屋生活》地獄畫面曝光！車銀優李帝勳偷食、郭東延廚藝獲封白種元

全新韓綜《芬蘭租屋生活》以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述四位韓流演員車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延在當地體驗芬蘭人的純樸生活。

節目開播以來話題不絕，除了車銀優佻皮形象夠圈粉，大哥李帝勳亦終於在最新一集獻出了人生首道料理，「驚」喜全場！觀眾不妨先感受一下五大亮點，再到「黃Viu」收看足本版。



1.車銀優李帝勳市區偷食記

承接上集故事，四位演員分成兩隊展開各項任務，李帝勳和車銀優需要在沒有導航的情況下開車前往超市，完成大廚郭東延指定的購物清單。進城的兩人相當興奮，看到傳統芬蘭甜點時更口水直流，正當李帝勳陷入天人交戰：「就良心來看，我們吃了雪糕又吃刨冰的話⋯⋯」車銀優卻笑言：「試一下味道應該沒關係，不然點一份小的來吃？」結果二人真的背著兩位兄弟大快朵頤，場面搞笑。



2.李帝勳首次炒蛋鹽份爆表

為了慰勞在家勞動的李東輝和郭東延，李帝勳和車銀優主動製作午餐，新手廚師李帝勳也展開了人生第一次下廚！在銀優的幫助下，李帝勳成功生火炒蛋，但是他竟然將雞蛋和牛油一同扔進冷鍋，然後在上面大手撒鹽，獨特的做法令銀優看到眼凸，更堅定地劃清界線：「作為參考，我沒有參與這道菜！」李東輝還笑言：「我打算專注晚餐⋯⋯我和帝勳哥的合約還有很長（所以不能直言傷害他）。」結果這道炒蛋竟然與番薯撞樣，而且鹹度堪比鹽鍋，令李帝勳感到相當內疚，因此他決定製作早餐必備的藍莓果醬，最終成功挽回顏面。



3.男神逐一Solo變演唱會

在沒有網路、沒有手機的情況下，四位大男孩該如何打發時間？「感性擔當」李東輝從韓國帶來了卡式帶，令芬蘭小木屋秒變卡拉OK現場！他先演唱了金敦圭的抒情歌《但》，李帝勳和車銀優則獻上《走向我的路》二重唱，令觀眾耳朵懷孕！



4.郭東延車銀優入廚獲讚

踏入芬蘭生活的第二個晚上，晚餐交由一等廚師郭東延和車銀優負責。獨居長達14年的郭東延廚藝十分了得，不但包辦了煮飯一職，更親自熬煮了白菜大醬湯，獲李東輝封為「芬蘭的白種元：芬種元」；車銀優則為大家炮製了母親的拿手菜辣炒豬肉，讓全體成員品嚐到家鄉的味道，哥哥們也讚不絕口。



5.李東輝接棒地獄廚神？

在下回預告中，李東輝跟隨老闆李帝勳的步伐嘗試炒蛋，但是他竟然加入了白菜和薯片，看起來驚嚇度十足，郭東延更表示：「又變成番薯了！」



另外，四人將搬到第二個住處展開新生活，想緊貼他們的芬蘭之旅，就要逢星期五晚上9點45分到「黃Viu」收看《芬蘭租屋生活》了。

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