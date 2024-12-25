JTBC在2025年主推的三部韓劇預告：銀白髮李帝勳、金惠子&孫錫久戀愛、朴寶劍變國手

各單位注意！2025年的JTBC不是好惹的，看看這陣容《協商的技術》李帝勳&金大明&成東鎰、《比天堂還美麗》金惠子&孫錫久、《Good Boy》朴寶劍&金所泫，怎麼可能不期待～。

光看下面這部JTBC在2025上半年的陣容預告，就可以感受到他們想要重奪「名劇」頭銜的策劃能力和野心。聚集了票房導演和明星演員的強大陣容，預計將會大受歡迎，給觀眾們最棒的視覺饗宴。



▼2025上半年度預告，JTBC的劇一定會擄獲你的心 BAAM！名導演的劇來了～：



《協商的技術》李帝勳、金大明、成東鎰

光是看到造型煥然一新，頂著銀白髮的李帝勳就讓人特別好奇，講述了被稱為傳奇談判專家的大公司併購專家及其團隊活動的辦公室劇。由《畢業》、《春夜》的安畔錫導演執導，總能建構出獨特感性作品的世界觀，與三大實力派的合作也引人關注。



《比天堂還美麗》金惠子、孫錫久

金鉐潤導演再度集合旗下作品《如此耀眼》金惠子與《我的出走日記》孫錫久推出這部全新韓劇《比天堂還美麗》，是一部超越今生的治癒愛情劇，講述了死去的主角在天堂與所愛之人重逢的故事。劇中角色上天堂可以自行選擇任何年紀的樣貌，因丈夫說自己「80歲也美麗」所以老奶奶選了80歲，結果丈夫卻自己選了30歲！光看預告就覺得太有趣了啦～。



《Good Boy》朴寶劍、金所泫

由《壞媽媽》、《怪物》、《18歲的瞬間》沈娜妍導演與《輔佐官–改變世界的人們》李大日作家合作打造，講述通過特招成為警察的獎牌得主們，與充滿不法行為的世界進行鬥爭的喜劇動作調查劇。由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰等實力派演員們共同主演，朴寶劍是拳擊金牌得主、金所泫則是射擊金牌得主，用警證代替獎牌的他們，究竟會如何伸張正義呢？！



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