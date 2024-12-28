2024年度十大演員揭曉：從金泰梨到「雙金」，誰是你的最愛？這一位一劇火爆連登兩榜

一轉眼2024年就已經走入了尾聲，今年的韓劇依舊強勢能打，從《淚之女王》、《背著善宰跑》，到《戀人》、《美好世界》，再到《正年》、《好搭檔》，為觀眾們呈現了視覺與演技的盛宴。 這麼多好作品中，民眾心目中能夠閃耀2024年的演員們又有哪些呢？

演員根據韓國蓋洛普從上月11日至25日，針對全國（不含濟州）年滿13歲以上的1741人，詢問「今年在電視劇中最活躍的演員」的問卷調查結果顯示，金泰梨榮登今年最耀眼的電視劇演員榜首。 金秀賢、金智媛、邊佑錫等人也名列前茅，證明了他們在2024年的傑出表現。

結果顯示，tvN週末劇《正年》的女主角金泰梨以11.9%的支持率拔得頭籌。 《正年》於11月17日完結，劇情講述韓戰結束後的1950年代中後期，一位天賦異稟的聲樂天才與同伴在梅蘭國劇團中通過競爭和聯繫共同成長的故事。 金泰梨飾演女性國劇團員尹情年，展現精湛演技。



緊隨其後的是今年上半年大熱完結的tvN週末劇《淚之女王》的「雙金」金秀賢和金智媛，分別以11.7%和8.9%的支持率位居第二和第三。



排名第四的是憑藉tvN月火劇《背著善宰逃跑》一夜紅遍全國的邊佑錫，他以5.5%的支持率首次進入該榜單。 值得一提的是，在蓋普洛另一項「閃耀2024年的歌手」榜單中也發現了「ECLIPSE」的名字（邊佑錫在《背著善宰跑》中飾演的「善宰」所在的樂團），雖然未能進入TOP10，卻也多次被問答者提到，人氣不容小覷。



第五名為MBC電視劇《戀人》的南宮珉（4.9%），第六名為MBC劇集《如此親密的背叛者》的韓石圭（4.0%），第七名是SBS電視劇《來自地獄的法官》的朴信惠（3.7%）。



MBC劇集《美好世界》的車銀優和10月逝世的《田園日記》（MBC，1980-2002）中飾演「一用媽媽」的金守美（均為3.5%）並列第八，SBS電視劇《好搭檔》的張娜拉（3.4%）則排名第十。



金泰梨曾於2018年榮登年度藝人第二名，金秀賢則於2014年位居榜首，並於2012年和2015年進入前五。 去年排名第一的南宮珉則連續三年進入前五。 金智媛、邊佑錫、朴信惠、車銀優、張娜拉則首次進入前十。

排名前十之外，支持率超過1.0%的演員還包括朴恩斌（3.0%）、宋慧喬（2.7%）、宋仲基（2.2%）、金南佶（2.1%）、丁海寅、金素妍、羅美蘭（均為2.0%）、李荷妮、申敏兒（均為1.9%）、 安恩真（1.8%）、高鬥心（1.6%）、池晟（1.5%）、李炳憲（1.4%）、金惠子、李順載（均為1.3%）、金高銀、韓志旼、朴敘俊、金惠秀、崔秀宗（均為1.2%）、金裕貞、池昌旭、曹政奭（均為1.1%）、朴 寶劍、金海淑、申惠善（均為1.0%），共計26人上榜。

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