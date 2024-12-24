有女萬事成！宋仲基「抱女兒一刻一生難忘」：向記者「炫耀」女兒照片，是不是很漂亮？

男演員宋仲基和英國籍妻子Katy Louise Saunders於2023年結婚，同年兒子出生，今年夫妻倆又迎來了女兒，湊成一個「好」字。 而宋仲基也公開透露自己已經成為「女兒傻瓜」。

宋仲基最近為宣傳新影片《波哥大》接受了媒體採訪，影片講述了一群韓國人在絕望之地——哥倫比亞的波哥大闖入走私市場求生存的故事。 宋仲基飾演的角色「國熙」是一位從最底層奮鬥，渴望站上巔峰的青年。



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採訪中宋仲基頗為自豪地向媒體展示了女兒的照片，滿臉幸福地表示：「要不要看照片？是不是很可愛？有了孩子就會變成這樣，真是忍不住想炫耀吧？」展現出十足的「女兒傻瓜」爸爸模樣。當被問及與兒子出生時有什麼不同感受時，宋仲基回憶道：「雖然還是新生兒，但感覺完全不同。 她剛出生被我抱在懷裡的那一刻，讓我感受到一種完全被擁抱的感覺。 那種感受我這輩子都忘不掉。」

宋仲基還提到：「現在孩子健康地成長中，妻子在生產後也恢復得很好。 她還沒看過《波哥大》，可能要等身體恢復後才能觀看。 現在一邊忙於《波哥大》的宣傳，一邊拍攝電視劇《我的青春》。 妻子很理解我的工作，也在背後支持我。 有了孩子後，感覺肩上的責任更重了。」



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