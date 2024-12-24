朱智勛「老人妝」足足化了5小時！揭露《照明商店》拍攝背後的挑戰與心路歷程

2024年進入尾聲一部名為《照明商店》的神劇再度掀起熱議。

這部劇改編自著名漫畫家姜草同名網漫，聚集了朱智勛、朴寶英、李姃垠、裴晟佑等一流演員，他們為觀眾呈現出了一場演技與情感的盛宴。



日前，朱智勛接受了韓媒採訪，提到了拍攝期間的點點滴滴。 劇中朱智勛扮演的是照明商店的主人「鄭遠進」，比起他主演的其他作品，《照明商店》中的他雖是主演，但戲份卻比以往少得多，但又因他總是戴著墨鏡登場，更抓人眼球。 不過也因為墨鏡另他無法展現眼神，對演員來說，遮住眼睛就像是「奪走了最強的武器」，面部表情刻畫變得更加困難，為此身為演技派的朱智勛也深感不敢，但他相信「 與同劇的演員們一起合作所產生的協同效應，這部劇則是團隊戰，我從第一次拍攝就明白了，雖然失去了我的武器，不過也沒關係」。 導演金熙元和和朱智勛的前輩，在給他《照明商店》的劇本時就說：「選你喜歡的角色來演吧。」朱智勛一邊回憶一邊說道：「雖然有很多角色可以選擇，但我被一個觀察周圍事物的遠進吸引了。 當然，也有能夠展現更多戲劇性演技的角色，但這部劇的重點不在於個別演技，而是想傳達的訊息，而遠進恰好擔任了這樣的角色。 金熙元導演也說『我就知道你會選元英』。」



對於這個無法確定年齡的神秘角色，朱智勛體驗了一回老年妝，也成為他拍攝過程中難忘的經歷，「那只是短短一瞬間的場景，但我化妝就花了5個多小時妝，結果看著自己變成老人的樣子，我嚇了一跳，因為我長得真的和我爸爸一模一樣，哈哈。」

《照明商店》裡朱智勛還首次飾演「父親」角色，他坦言：「演繹我內心沒有的情感讓我感到害怕。 以往我演悲傷情感時，會專注於『我自己悲傷』的感受，但這次是第一次我不是為了自己而悲傷，而是為了對方（女兒）感到心疼、對她感到抱歉，並且感同身受，這種感情的表現對我來說是一個全新的挑戰。」



朱智勛自稱自己不是那種完全沉浸於角色的「方法派演員」，而是更像是與導演、製片人等不斷溝通，逐步構建角色的「製作人型演員」。 他還透露自己正在為「製作人」之路做好準備：「有很多演員像金熙元導演那樣，演而優則導。 我也有一些已經完成的劇本，還和投資方、發行商以及公開平台進行了討論。 我認為等這些對話結束後，製作就會加速進行。」

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