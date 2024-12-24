玄彬酒後變愛妻狂魔：從「愛的迫降」到「愛的退讓」！老婆是中殿，兒子是世子

玄彬和孫藝真絕對是韓娛圈最具代表性的恩愛夫妻，平時就是「愛妻號」的玄彬在微醺的狀態下更是開啟了完美的愛妻模式，向妻子傾訴了他的真情告白。

最近為宣傳新影片《哈爾濱》，主演玄彬、全餘贇（全汝彬）、朴正民等人作客了申東燁的YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》上傳了一段視頻，玄彬、和朴勛作為嘉賓出席。

申東燁向玄彬提問有關他與妻子孫藝真相識的經過。 玄彬表示：「我們第一次見面是在電影《極智對決》（又譯《協商》、《智命談判》）拍攝時。 實際拍攝時我們在同一棟樓，但一個在地下1層，一個在3層，所以並沒有在同一空間合作過。 後來我想，能在一個空間裡合作就好了，結果就是《愛的迫降》。」



玄彬回憶道：「和妻子聊著聊著，發現有很多神奇的共同點，比如工作時間相似，這讓我們產生了很多共鳴。 所以《愛的迫降》結束後，我們的關係得以繼續發展。」隨後，申東燁突襲提問：「（婚後生活）不錯吧？」玄彬笑著說道：「很好，我的人生沒想到會有這麼大的改變。 從談戀愛到結婚，再到孩子出生，男人會逐漸覺得自己變得成熟了。 感覺自己的存在在逐步減弱，戀愛時是平等的關係，結婚後退了一步，有了孩子之後又退了兩步。 因為需要守護的東西越來越多，逐漸放下自己，這讓我覺得自己正在變得更像一個大人。」



申東燁感慨道：「看到你兒子的照片，真的很帥，小孩子能這麼帥氣很難得。」並詢問兒子更像誰，玄彬答道：「更像媽。」談到孩子，玄彬分享道：「他是在我拍攝《哈爾濱》期間出生的了，沒有拍攝的時候，我幾乎每天都去妻子所在的產後調理院。」充分展現了他的愛妻本色。酒意漸濃玄彬的愛妻形象更加鮮明，笑著說：「妻子是中殿（娘娘），兒子是世子。」字裏行間全是對妻子和兒子的寵愛。



此外，玄彬與孫藝真因2018年電影《極智對決》和2019年tvN電視劇《愛的迫降》合作結緣，發展為戀人。 兩人於2022年3月步入婚姻殿堂，並在同年11月迎來了健康的兒子。



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