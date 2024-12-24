有女万事成！宋仲基「抱女儿一刻一生难忘」：向记者「炫耀」女儿照片，是不是很漂亮？
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有女万事成！宋仲基「抱女儿一刻一生难忘」：向记者「炫耀」女儿照片，是不是很漂亮？

明星   2024年12月24日   星期二09:52   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

男演员宋仲基和英国籍妻子Katy Louise Saunders於2023年结婚，同年儿子出生，今年夫妻俩又迎来了女儿，凑成一个「好」字。 而宋仲基也公开透露自己已经成为「女儿傻瓜」。

宋仲基最近为宣传新影片《波哥大》接受了媒体采访，影片讲述了一群韩国人在绝望之地——哥伦比亚的波哥大闯入走私市场求生存的故事。 宋仲基饰演的角色「国熙」是一位从最底层奋斗，渴望站上巅峰的青年。

采访中宋仲基颇为自豪地向媒体展示了女儿的照片，满脸幸福地表示：「要不要看照片？是不是很可爱？有了孩子就会变成这样，真是忍不住想炫耀吧？」展现出十足的「女儿傻瓜」爸爸模样。当被问及与儿子出生时有什么不同感受时，宋仲基回忆道：「虽然还是新生儿，但感觉完全不同。 她刚出生被我抱在怀里的那一刻，让我感受到一种完全被拥抱的感觉。 那种感受我这辈子都忘不掉。」

宋仲基还提到：「现在孩子健康地成长中，妻子在生产后也恢复得很好。 她还没看过《波哥大》，可能要等身体恢复后才能观看。 现在一边忙於《波哥大》的宣传，一边拍摄电视剧《我的青春》。 妻子很理解我的工作，也在背后支持我。 有了孩子后，感觉肩上的责任更重了。」

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