《魷魚遊戲2》正式上線前已經獲得海外好評聲浪並獲金球獎最佳電視劇提名！「好作品值得等待再等待」

《魷魚遊戲2》終於即將在12月26日正式透過N平台公開，隨著全球海外各國的相關宣傳活動展開，大家對於本作品也已經相當期待並認為是值得等待的好作品。

《The Daily List》新聞作家兼電影評論家阿尤休．夏爾瑪表示，《魷魚遊戲2》即將對於人類心理有更加深入的挖掘，危險程度也成功提升，構成寫實感十足的動作戲場面以及心理遊戲中的流暢串連。李政宰也更加優秀，有所成長也比之前更棒了。《WeCnet》和《What on Netflix》的作家Ashley也提到，《魷魚遊戲2》的確是N台最具人氣的作品華麗回歸，新的參賽者能力更優秀，以及李政宰再度展現名演技，驚豔的動作戲碼也很多，絕對值得大家等待。

其他的記者也紛紛表示《魷魚遊戲2》比第一季更為瘋狂，狙擊的人們更令人坐立難安，在26日正式向全球公開內容之前，有許多海內外記者已先行觀賞，並且獲得大家一致好評，也令觀眾們更加期待。第一季劇情中也有許多貼近現實社會的現象，因而引起極大旋風，當時才開始規劃第二季，並且等待了3年多才公開，確實也有部分人士為此擔憂。



但是佳評如潮，大眾的期待感更蓋過了所謂的憂慮，特別是引領劇情的李政宰，第二季的強勢回歸，獨一無二的演技將更令人驚豔。特別是《魷魚遊戲2》在正式公開前已經獲得12月5日舉辦的金球獎頒獎典禮上「最佳TV電視劇獎」的提名，在2022年男主角李政宰也曾憑藉《魷魚遊戲》榮獲艾美獎最佳男演員獎，也曾入圍金球獎。《魷魚遊戲2》將於12月26日公開。

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