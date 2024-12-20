《鱿鱼游戏2》正式上线前已经获得海外好评声浪并获金球奖最佳电视剧提名！「好作品值得等待再等待」

《鱿鱼游戏2》终於即将在12月26日正式透过N平台公开，随著全球海外各国的相关宣传活动展开，大家对於本作品也已经相当期待并认为是值得等待的好作品。

《The Daily List》新闻作家兼电影评论家阿尤休．夏尔玛表示，《鱿鱼游戏2》即将对於人类心理有更加深入的挖掘，危险程度也成功提升，构成写实感十足的动作戏场面以及心理游戏中的流畅串连。李政宰也更加优秀，有所成长也比之前更棒了。《WeCnet》和《What on Netflix》的作家Ashley也提到，《鱿鱼游戏2》的确是N台最具人气的作品华丽回归，新的参赛者能力更优秀，以及李政宰再度展现名演技，惊艳的动作戏码也很多，绝对值得大家等待。

其他的记者也纷纷表示《鱿鱼游戏2》比第一季更为疯狂，狙击的人们更令人坐立难安，在26日正式向全球公开内容之前，有许多海内外记者已先行观赏，并且获得大家一致好评，也令观众们更加期待。第一季剧情中也有许多贴近现实社会的现象，因而引起极大旋风，当时才开始规划第二季，并且等待了3年多才公开，确实也有部分人士为此担忧。



但是佳评如潮，大众的期待感更盖过了所谓的忧虑，特别是引领剧情的李政宰，第二季的强势回归，独一无二的演技将更令人惊艳。特别是《鱿鱼游戏2》在正式公开前已经获得12月5日举办的金球奖颁奖典礼上「最佳TV电视剧奖」的提名，在2022年男主角李政宰也曾凭藉《鱿鱼游戏》荣获艾美奖最佳男演员奖，也曾入围金球奖。《鱿鱼游戏2》将於12月26日公开。

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