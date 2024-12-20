GD & 韓韶禧「同地點IG打卡照」引戀愛猜測！雙方所屬社火速否認「沒有特別交情」

最近有網友發現BIGBANG隊長GD（權志龍，G-Dragon）和演員韓韶禧的IG照片有多處相似，懷疑是「戀愛放閃照」，今日GD表達否認。

網友指出，GD和韓韶禧IG都有坐在同一個地方同一張黑色沙發裡的照片，以及寫有「LOVE FOR LIFE」的同一個墻壁的照片。





GD所屬社20日通過媒體表示，兩人的戀愛傳聞「完全不是事實」。 韓韶禧所屬社也表示兩人「並無特別交情」。

此外，GD最近打破長達7年的空白期，發行了新歌〈POWER〉和〈HOME SWEET HOME〉，並與BIGBANG隊友太陽和大聲一起出演2024 MAMA頒獎禮，華麗回歸歌壇。 明年上半年，他將出演由金泰浩PD執導的MBC新綜藝節目《Good Day》。



韓韶禧因話題劇《夫妻的世界》獲得關注，陸續出演《無法抗拒的他》《京城怪物》等多部熱門電視劇，今年通過獨立電影《暴雪》完成了大銀幕的首次亮相。 韓韶禧與全鐘瑞共同出演了暫定名為《Project Y》的暗黑系新劇，以首爾江南為背景，講述兩位同齡朋友奪取價值80億韓元的金條並試圖逃離這一局面的故事。



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