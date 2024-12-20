【韓網熱門】金秀賢擔任Prada最新品牌大使，網友讚嘆：「看起來非常高級」、「演反派一定絕了」

Prada昨日通過官方X（前Twitter）宣佈演員金秀賢擔任品牌大使，公開了兩張代言照片。





韓國網友評論：

1. 太厲害了，太適合了！

2. 看起來非常高級

3. 名牌加上金秀賢特有的穩重感，讓整體看起來更加高端

4. 今年新宣布的形象大使是金秀賢、邊佑錫、金泰梨、Karina嗎？

5. 金秀賢很少為名牌擔任形象大使，今年真是做了不少沒做過的事

6. 哇，今年的活動真是爆炸性，早就該這樣了

7. 他真的... 是都敏俊吧？ 跟13年完全一樣啊！

8. 這是最近看過他最成熟的照片了，不是壞的意思，他之前總是在都敏俊和宋森動之間切換，現在終於有成熟男人的感覺...

9. 很搭，金秀賢跟冷酷的角色也很適合，如果演反派一定絕了

10. Prada一直給人敏感、挑剔、現代的感覺，本以為不適合，但還是很搭kk

11. Prada原來是這麼有年齡感的品牌嗎？

12. 不太搭... 有點像中年演員那種沉穩的感覺，選的照片是最好的選擇嗎？

13. 他微妙地跟名牌不太搭kk 金秀賢更適合韓國風的品牌，比較像正官莊（人蔘品牌）之類的代言人

14. 金秀賢確實更適合巴黎貝甜、Homeplus之類的品牌，這次代言沒能把雙方的魅力展現出來

15. 第一次見到金秀賢散發這樣的氛圍，超好奇Prada想表現的概念是什麼，真的很適合Prada，祝賀祝賀！

出處：https://theqoo.net/hot/3536468560

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