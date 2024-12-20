版權税超10億的 (G)I-DLE田小娟公開理想型：沒錢也沒關係，喜歡努力的人！糾結多年的雙眼皮手術明年就做

不愧是歌曲版權稅超10億的女團隊長田小娟，談戀愛的話完全不在乎對方有沒有錢。

最近(G)I-DLE的「霸氣總裁」田小娟作客了李龍真的YouTube節目，兩人一起玩塔羅牌，田小娟提問：「我能結婚嗎？」並希望以結婚為主題進行塔羅占卜。 李龍真認真問道：「你不是完全沒想過結婚吧？」田小娟坦率地回答：「有啊。 希望能在適合的年齡過上相應的生活，不過如果不行的話該怎麼辦呢？」

李龍真在看過塔羅牌後表示：「你是可以結婚的，但時機很重要，31歲到33歲可能有些困難，35歲也不太容易，但40歲之前可以實現。」田小娟談到了希望結婚的原因：「雖然工作很好，但到了快要死的時候，希望身邊有家人。 我喜歡那種沒有野心、知足並追求幸福的人。 平凡且普通，但誰看了都會覺得不錯的那種人。」當李龍真問她：「對方賺不到錢也可以嗎？」時，田小娟爽快回答：「完全沒問題，我所說的野心是指投資這類東西，我更喜歡通過努力賺錢的人，而不是熱衷於被動收入的人。」此前田小娟在出演李泳知的YouTube頻道時，公開了自己的版權收入，成為熱議話題。 她提到：「如果真的做得好，一個月能賺到10億。」



李龍真再次查看塔羅牌後說：「你會遇到那樣的人，但尋找的過程可能會花很長時間，可能會拖到40歲，因為那樣的人很少見。」

節目中，田小娟還提到了雙眼皮手術，透露自己以前不用貼雙眼皮貼，但隨著年齡增長，眼皮開始鬆弛，身邊人勸她早點做手術，但她本人內心害怕，希望通過塔羅牌算出適合手術的時間。 李龍真在分析塔羅牌時建議道：「雙眼皮手術對你會有很大的幫助。明年去做吧，把所有忙的事情都處理完後，明年年初做手術會成為一個轉捩點。」



李龍真繼續表示：「無雙眼皮確實很有魅力。 不過做雙眼皮手術是正確的選擇。 如果保持無雙眼皮，精神狀態可能會變差。」聽完之後，田小娟一邊說道：「天哪天哪，怎麼辦啊？」一邊展現出完全相信的樣子，笑料與感慨齊飛。

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