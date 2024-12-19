請準備好面紙與眼淚！Disney+《照明商店》迎最終結局　李姃垠、朱智勛這幕超催淚

Disney+年末大戲《照明商店》翻拍自南韓人氣漫畫家姜草的作品，也是繼《Moving異能》後最新一部催淚大作。該劇在本週迎來大結局，最終兩集都推出加長版讓劇迷看個夠！不少網友坦言從第七集開頭就需要面紙來擦淚，最後兩集也完整交代了每位在加護病房急救的人最終去向。而網友最好奇的「照明商店」老闆鄭遠永（朱智勛飾演）背景也終於曝光，在打開Disney+之前請務必小心淚腺噴發啊！

請尋找你的光吧！

在第七集的標題即為「死後世界」也代表了主角群們存在的地方。但必須要先意識到自己在這個世界，因此才能到照明商店去尋找代表自己生命的燈泡。而在最後兩集中也不斷重複著「要找到自己的光！」無論是靠著自己的意志，還是別人推著自己前進的意志，也是整部劇的關鍵。像是情侶檔李至永（雪炫飾演）最終喚醒男友金玄民（嚴泰九飾演）的記憶，金玄民最終也回到了真實世界。賢珠（申銀秀飾演）儘管不想跟媽媽鄭惟熙（李姃垠飾演）分離，但最終依然被媽媽推回人間。至於釀禍的公車司機吳承原（朴赫權飾演）則是出於自責到處尋找在死後世界的乘客，乘客們也在他的幫助下甦醒過來。



鄭遠永背景終於公開

照明商店老闆鄭遠永的背景也在最後兩集中公開，原來他曾在一次房屋倒塌事故中為了救自己女兒，也在死後世界到了照明商店找上老闆娘，鄭遠永說「只要為了女兒，我什麼事都願意做！」老闆娘反問他「儘管要花很長一段時間也是嗎？」因此鄭遠永也接棒成為照明商店老闆，燈泡也順利交到女兒手中。然而當畫面回到人間，再次拍到女兒把糖果塞進鄭遠永的嘴裡時， 鄭遠永早已經沉沉睡去，沒有再醒過來。

在這段交代鄭遠永故事線的橋段中，能看見朱智勛一開始為了受傷的女兒細心安慰的模樣，也看見他在照明商店中哭得聲嘶力竭、痛不欲生的情感爆發。讓人的情緒緊緊被牽動著，彷彿能感受到他內心的掙扎與無力，無論是對女兒的守護還是對命運的抗爭，都是那麼的真實且心痛。



李姃垠、朱智勛演技大爆發

《照明商店》可說是高手過招，光看各個大咖飆戲就超過癮！第八集中鄭惟熙為了讓女兒賢珠帶著燈泡離開，也到了照明商店找上老闆鄭遠永，然而鄭惟熙卻因為嘴裡已經塞了往生者才會塞入的棉花，因此無法言語，只能用肢體語言拜託鄭遠永給她女兒的燈泡。沒想到下一秒她卻拿了桌上的糖果放進了鄭遠永的嘴裡，鄭遠永才發現鄭惟熙就是自己的女兒，兩人從陌生到相認的過程，最終痛哭相擁，淚水也交織成了久別重逢的證明。兩位演員們的表現真摯細膩的演技，再次讓網友也跟著留下淚水。



搜救犬狗狗也超催淚！

不少網友除了公車事件的主角群之外，也直呼還有一個大哭點就是來自搜救犬的救援故事。在前幾集故事中不斷出現一名男子聽到狗叫聲，但跑出去之後又找不到狗。在第七集中他終於找到了這隻狗狗，原來這隻狗狗叫麥克斯，是一隻搜救犬。而這名男子則是因為在山裡迷路失溫的姜炳鎮，麥克斯找到姜炳鎮之後持續發出吠叫聲吸引搜救人員，也會用自己的體溫來護著傷患。最後一幕麥克斯終於姜炳鎮帶到了照明商店，姜炳鎮回到真實世界，不過也別太難過，麥克斯則留在照明商店成為「招牌店狗」啦！



李至永未解的疑問

在第五、六集中故事主軸的李至永與金玄民，最終以金玄民回到人間、李至永停留在死後世界作為結局。然而李至永卻遲遲無法理解，為何死後世界相識的人都記得對方，但金玄民卻遲遲無法記起自己，最後更似乎因為怨念太重跟著男方到了真實世界，也因此有了大結局最後一幕的驚悚畫面。不少網友認為有可能是金玄民受到太大創傷，因此沒辦法記起心愛的人。但也有人猜測或許金玄民根本就沒這麼愛李至永，所以自然第一時間不會記起她，一切都是李至永的自作多情罷了。



最大彩蛋曝光！

另外在跑完工作人員名單後，繼續出現一段彩蛋，待在死後世界擔任刑警的楊成識開始調查起正元高中的崩塌案，不過由於案件被高層擋下，要求寫成書面報告即可，也讓他起了疑心展開調查。然而就在他調查途中發現有兩名曾待在現場的證人，一位是女高中生、另一位則是無業遊民。沒想到這兩人竟是《MOVING 異能》的中擁有再生能力的高允貞，以及擁有時間暫停能力的朴正民，再加上已經出現過的入殮師黃錫熙，這項伏筆也代表《MOVING 異能》與《照明商店》世界正式連動！兩個世界的角色是否會相互出現，姜草又將給劇迷什麼驚喜，請一定要好好期待。





Disney+《照明商店》的討論度宛如倒吃甘蔗般，需要細細品味才能發覺其中奧妙，從一開始大家認為只是單純的驚悚片，到後來發展出人性、親情、愛情的關係糾葛，甚至還有同性之間的情感。都讓人再次讚嘆姜草的創作能力，《照明商店》更巧妙地探討了愛與理解的多項面貌。也難怪網友敲碗，希望Disney+能夠再推出第二季，或是將《MOVING 異能》與《照明商店》發展成姜草宇宙觀，若還沒看過《照明商店》的人，請絕對不要錯過2024年末這部人生命定劇！

Disney+ 原創劇《照明商店》全數集數現正熱播中！

●《照明商店》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-6620d99f-aac9-473b-8ff8-f248e123b5cc

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