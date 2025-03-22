tvN神話不再？2025新作《問問星星吧》、《愛情發芽中》連續失敗，收視率屢創新低！

哪怕是1年前觀眾們都會說「tvN出品，必是精品」，如今這句話似乎成為了過去。
在Netflix系列《重症外傷中心》大獲成功後，《苦盡柑來遇見你》 也延續了這一熱潮，而tvN劇集卻持續低迷，難以挽回頹勢。 3月15日播出的tvN週末劇《愛情發芽中》全國收視率僅為1.1%，甚至比前作《問問星星吧》最低1.8%的收視還要慘澹。 該劇首播1.7%，一度在第4集升至2%，但最終仍跌至1.1%，創下尷尬紀錄。
《愛情發芽中》 講述的是以土豆為人生全部的美京（李先彬 飾），遇上冷漠的原則主義者白虎（姜泰伍 飾）後展開的溫馨喜劇浪漫故事。 本劇是姜泰伍繼2022年《非常律師禹英禑》後退伍回歸之作，原本備受期待，然而顯然未能成功吸引觀眾。 而前作《問問星星吧》 即便投資500億（韓幣，下同），卻因劇情缺乏合理性，被貼上「失敗之作」的標籤。
去年上半年，tvN曾憑藉《和我老公結婚吧》、《淚之女王》、《背著善宰跑》連獲佳績，但接連失敗的作品讓tvN如今陷入困境。
與tvN的低迷形成鮮明對比的是，Netflix的600億大製作《苦盡柑來遇見你》，憑藉精緻的60年代濟州島復古場景，贏得了「物有所值」的好評。 本劇在3月第一周榮登TV-OTT話題性榜單第一，並在上線首周即登上Netflix全球排名第四。 感人至深的故事，加上細膩的導演手法，使其大獲成功。
儘管兩家都投入了巨額資金，Netflix卻能持續推出吸引觀眾的優質內容，而tvN則因缺乏吸引力的劇本而陷入低谷。 目前，tvN寄希望於4月12日首播的《愛情發芽中》接檔劇——《總有一天會機智的住院醫生生活》。 本劇是《機智醫生生活》的衍生劇，由高允貞擔任主演。 由於韓國住院醫生罷工事件，該劇曾多次延遲播出。 面對長期化的爭議和前作帶來的既視感，本劇能否扭轉tvN的頹勢，仍是一個未知數。
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