【韓網熱門】網綜《風向GO》突破千萬次觀看！網讚：四人風格完全不同，就像在看《腦筋急轉彎》

3週前（11月24日）上傳的第一集觀看次數已達到1005萬，兩周前更新的第二集觀看次數749萬，四天前的第三集也有434萬次觀看。

韓國網友評論：

1. 真的超好笑kkkk完全感覺不到時間流逝，2個小時一眨過得超快！

2. 也許是所有YT網綜裡最大的熱門作品kkk

3. 讓我想起以前全家一起看《兩天一夜》的感覺，超棒

4. 現在它成了我的新配飯夥伴、清潔好友、洗碗夥伴，甚至是催眠曲......

5. 我平時不太喜歡看旅遊節目，但這個真的是超級好看kkk應該加進黃晸珉的代表作目錄裡kkk

6. 恭喜黃晸珉又多了一部千萬作品kkk

7. 四個人的旅行風格和性格都完全不同，就像《腦筋急轉彎》（港譯：玩轉腦朋友）的角色一樣，但彼此都接受對方的意見，意外地有趣kkk

8. 看完一次還會想再看kkk沒有製作組的介入，出演者親自找旅行地點、 互相鬥嘴，超級貼近現實，就像我們家出去旅行一樣，真的太好玩了kkk下週一定也要看

9. 影片雖然很長，但完全不無聊kkk療癒又放鬆，四個人相處也和諧，看得人特別舒服，完全沒有一點壓力，真的希望能定期播出ᅲᅲᅲᅲ

10. 製作組也好厲害，因為是無App旅行，竟然還特地做了旅遊攻略小冊子，這份用心和創意真的無敵... 公仔和小包包也好漂亮，角色設計得超可愛kkk

11. 太有趣了，希望他們能去更多地方，最好每個季度都去旅行拍節目kkk

12. 拜託一定要有第二季！

出處：https://theqoo.net/hot/3534386348，https://theqoo.net/hot/3534386348?page=4

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