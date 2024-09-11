原來多虧P.O積極薦舉！朴柱炫與陳瑞演、Uie、薛仁雅組《鋼鐵少女團》熱血挑戰三鐵

陳瑞演、Uie、朴柱炫與薛仁雅擔任班底的運動類型綜藝節目《鋼鐵少女團》日前日前開播，她們也上了《驚人的星期六》宣傳，兩節目淵源還頗多。

▼《鋼鐵少女團》聚集四名女演員挑戰鐵人三項，由金東炫擔任團長引領訓練



《鋼鐵少女團》和《驚人的星期六》都是電視台tvN製作，都有金東炫當班底，《鋼鐵少女團》的播出時間在《驚人的星期六》前，兩邊製作團隊也很熟悉。朴柱炫更藉《驚六》當場感謝摯友P.O（表志勳）的薦舉，朴柱炫表示自己本來受邀「很害怕」，所以回絕了邀請，但製作組不放棄地堅持要找她，這多虧了P.O先前大力稱讚她。



P.O聽了自己的「美談」不好意思地笑說：「我們柱炫個性真的是有夠讚。」而朴柱炫不斷感謝他：「每天都過得非常幸福，真的謝謝你，太感謝你！」你來我往氛圍有些詭異，原來朴柱炫是在暗諷P.O讓自己過得太辛苦，看穿的主持人Boom直言：「是Lucky Vicky（張員瑛式正向思考）啊！」相當搞笑。



朴柱炫與P.O應是自2021年合作《Mouse》（MOUSE窺探）結為好友，當時朴柱炫也受邀《驚六》宣傳戲劇，而朴柱炫和P.O死黨宋旻浩當年也合作電影《極速首爾》，三人非常要好。今年7月中國微博還曾瘋傳三人和另名女子「Double Date」，傳朴柱炫和宋旻浩戀愛ing。



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