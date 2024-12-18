玉澤演和圈外女友交往4年感情穩定！冬日街頭漫步，女生小鳥依人

歌手兼演員玉澤演與交往超過四年的女友感情穩定，近期兩人毫不避地諱約會身影被鏡頭捕捉到。

日前，玉澤演與圈外女朋友在首爾狎鷗亭附近約會，兩人被拍到在街頭漫步。 女朋友依偎在玉澤演身旁，手挽著他的胳膊，氛圍十分甜蜜。 當天玉澤演頭戴綠色針織帽，身穿長款羽絨服，而女朋友則穿著黑色大衣和運動鞋，展現了隨意卻不失時尚的約會穿搭。玉澤演和女朋友並未用帽子或口罩遮擋，像普通情侶一樣享受著平凡的約會。 雖然有行人認出了玉澤演並投以視線，但他們似乎並不在意。



[단독] 옥택연, 4년 사귄 여자친구와 데이트 포착.."팔짱 끼고 다정"



2PM 옥택연X비연예인 여자친구



(출처:OSEN) pic.twitter.com/hxRaxHp6oG — 로로 (roro) (@zzalove100) December 17, 2024

玉澤演於2020年6月首次公開承認了戀情，引起了外界的廣泛關注，因為這是他從偶像團體2PM出道12年來的第一次公開戀情。 當時玉澤演的經紀公司稱稱：「玉澤演確實正在與一位圈外女生交往，既然是私人生活，我們會保持謹慎。」



玉澤演於2008年作為偶像團體2PM成員出道，以帥氣的外表和出眾的身材獲得了「猛獸偶像」的稱號，之後他又進軍綜藝和影視劇圈，受到了廣泛的喜愛。 2017年9月玉澤演作為現役軍人入伍，為了服兵役他甚至放棄了美國綠卡並接受了腰椎手術，此舉令他博得了更多的好感，是備受民眾喜歡的愛豆之一。

目前，玉澤演與徐玄正在拍攝漫改劇《我奪走了公爵的初夜》，電視劇背景改為古代朝鮮，講述女主意外穿書與男主展開愛情故事，預計2025年播出。

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