被問在《極智對決》時就喜歡孫藝真？甜蜜影片引發熱烈討論！玄彬回答：嗯...不是那個時候 XD

本月16日，YouTube 頻道《心酸的哥哥申東燁》影片最後公開電影《哈爾濱》主演玄彬、朴正民、全余贇（全汝彬）、朴勳的出演預告片。

影片中，申東燁對玄彬說：「大家看到那個的時候，原來是從那時候開始喜歡孫藝真的啊！你看過那個嗎？」提到過去兩人在宣傳電影《極智對決》時，曾一起拍攝親密的照片和影片，對於成爲嫌疑中心的照片和影片，玄彬機智的一句話讓所有人笑翻，他說：「嗯？不是那個時候…」玄彬在電影《哈爾濱》即將上映之際，積極出演各種綜藝節目，展現直率的口才，很期待啊 XD



而玄彬和孫藝真在結婚前傳出四次戀愛緋聞，2019年隨著美國LA一起旅行的傳聞和兩人與父母一起吃飯的目擊之談的出現，戀愛傳聞也被傳開，雙方的經紀公司都予以否認。之後兩人又被拍到在美國LA逛超市，戀愛傳聞再次浮出水面，但雙方的經紀公司再次否認戀情，稱：「偶然同行，還有其他朋友。」



接著2019拍攝《愛的迫降》時，花絮中有人主張兩人在桌子底下牽著手，從而引發戀愛傳聞，但雙方均表示：「不是事實。」在2011年1月D社爆料玄彬和孫藝真已經戀愛8個月的消息後，兩人也承認戀愛，戀愛2年多後的2022年3月結婚，同年11月喜得貴子。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞