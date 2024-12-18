IU&少女時代Yuri因參加「先付款接力」活動遭抵制：罷買她們代言的產品

就因為給參加彈劾集會的民眾們買咖啡、送食品，IU、少女時代Yuri等人遭到了部份人的抵制。

日前，IU和少女時代成員Yuri等知名藝人通過參與「先付款接力」活動表達了對參加彈劾集會民眾們的支持，他們的這一舉動卻遭到部份網民的反對，宣稱開始抵制他們代言的產品。韓國某論壇出現了一篇名為「目前正在迅速擴散的IU、少女時代抵制運動」的內容，相關內容顯示某聊天群的成員表示：「這是IU代言廣告的公司清單，全都開始抵制。」另一名成員則分享了一篇新聞，提到IU為參與彈劾集會的市民預付了麵包和牛肉湯的費用，並補充道：「少女時代的Yuri也參與了。」相關言論揭示了他們發起對IU代言產品抵制的原因。



得知IU和Yuri參與「先付款接力活動」的消息後，聊天群成員紛紛表示：「參與抵制！」、「真是忍不住啊...... 我曾是IU的粉絲」、「要註銷我的信用卡了」等，流露出失望的情緒。 聊天群的管理員感慨道：「雖然令人沮喪，但除了投票權或分享資訊之外，我無能為力，只能盡力說服更多中間派轉向右派。 韓國20多歲的男性似乎是最大的受害者。 20多歲的男性吸引了全世界追韓劇的觀眾，而20多歲的女性卻支持美國副總統賀錦麗（卡瑪拉·哈里斯）的女權主義者，還引進了『4B運動』（不戀愛、不婚、不發生性行為、不生育）。 媒體又開始討論『草食男』了，日本因長期通貨緊縮，男性從『草食男』變成了『絕食男』，街頭賣身的女性人數不斷增加。」



看到相關內容後更多的網友表達了不滿和批評：「就算他們抵制也沒用吧」、「還以為你們平時好像花了很多錢在這些藝人身上呢」、「彈劾成功的話，20多歲的男性到底會有什麼損失呢」、「這些極少數人毀了20多歲男性的形象」、「他們的自我意識膨脹得離譜」等。

本月14日，IU為了集會參與者預付了200份麵包、100份年糕、200杯飲料以及200份牛肉湯，供民眾按照先到先得的方式領取。 Yuri則在首爾汝矣島的一家紫菜包飯店為粉絲們預付了紫菜包飯。 導演朴贊郁買下了位於汝矣島的一家麵包店內所有麵包，分發給集會參與者，以此表達對集會參與者的支持。



얘들아

아이유 언니가 선결제 해둔

육전국밥 여의도역 점 선결제 100인분은 끝났어요!!

근데 어떤 외국인 분이 다시 선결제로 60인분 정도 걸어놨대!!!!!! 참고 하세요



ㅅㅊㅇ 아이유 여의도 국회 시위 국밥 선결제 pic.twitter.com/RDspI6hqtO — 두부 (@lovetofuzzang) December 14, 2024

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