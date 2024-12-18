玉泽演和圈外女友交往4年感情稳定！冬日街头漫步，女生小鸟依人

歌手兼演员玉泽演与交往超过四年的女友感情稳定，近期两人毫不避地讳约会身影被镜头捕捉到。

日前，玉泽演与圈外女朋友在首尔狎鸥亭附近约会，两人被拍到在街头漫步。 女朋友依偎在玉泽演身旁，手挽著他的胳膊，氛围十分甜蜜。 当天玉泽演头戴绿色针织帽，身穿长款羽绒服，而女朋友则穿著黑色大衣和运动鞋，展现了随意却不失时尚的约会穿搭。玉泽演和女朋友并未用帽子或口罩遮挡，像普通情侣一样享受著平凡的约会。 虽然有行人认出了玉泽演并投以视线，但他们似乎并不在意。



[단독] 옥택연, 4년 사귄 여자친구와 데이트 포착.."팔짱 끼고 다정"



2PM 옥택연X비연예인 여자친구



(출처:OSEN) pic.twitter.com/hxRaxHp6oG — 로로 (roro) (@zzalove100) December 17, 2024

玉泽演於2020年6月首次公开承认了恋情，引起了外界的广泛关注，因为这是他从偶像团体2PM出道12年来的第一次公开恋情。 当时玉泽演的经纪公司称称：「玉泽演确实正在与一位圈外女生交往，既然是私人生活，我们会保持谨慎。」



玉泽演於2008年作为偶像团体2PM成员出道，以帅气的外表和出众的身材获得了「猛兽偶像」的称号，之后他又进军综艺和影视剧圈，受到了广泛的喜爱。 2017年9月玉泽演作为现役军人入伍，为了服兵役他甚至放弃了美国绿卡并接受了腰椎手术，此举令他博得了更多的好感，是备受民众喜欢的爱豆之一。

目前，玉泽演与徐玄正在拍摄漫改剧《我夺走了公爵的初夜》，电视剧背景改为古代朝鲜，讲述女主意外穿书与男主展开爱情故事，预计2025年播出。

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