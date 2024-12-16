太陽演唱會獻唱華語歌Karencici〈愛你但說不出口〉！Karencici回禮〈眼鼻嘴〉！

BIGBANG太陽14日在台北流行音樂中心開唱，驚喜獻唱在台灣發展的美籍華裔創作女歌手Karencici的華語歌〈愛你但說不出口〉，夢幻聯動引爆雙方粉絲激動，Karencici本人也是！

「寶貝 今晚的我有點醉／別理會 你聽的 那些謊話／我沒辦法／把真相都證明給你啊……我想念你／我恨自己錯過／愛你 但說不出口／你說太累所以是誰惹的禍／是我／愛你 但說不出口」Threads這幾日瘋傳太陽獻唱Karencici〈愛你但說不出口〉，有名粉絲上傳現場影片寫：「瘋掉，太陽翻唱了@itskarencici（Karencici） 的〈愛你但說不出口〉，我超愛……」



Karencici本人很快也看到，在Threads分享了一則影片激動喊：「NO FUXXING WAY 太陽唱了我的歌 WHATTTTT?!!!!!!! 誰有影片啦 我要看！！！」後來便拍了一支影片回禮翻唱太陽的〈EYES, NOSE, LIPS〉（「眼鼻口」或譯「眼鼻嘴」），留言裡她還說：「好丟臉，我上傳了三次以為都沒成功。」感受得出來Karencici心情還是非常激動。相當多粉絲都認為兩人風格很搭，互唱彼此的歌非常適合、非常好聽。



順帶一提，Karencici和韓國其實有淵源，2018年7月就先在韓國發行EP《Blow-Up》出道，在韓國舉行‎出道Showcase（紀念表演秀）驚豔現場韓國記者。當天受訪，她透露自己是聽少女時代和2NE1的歌所長大的，一直嚮往韓國的舞台，還曾寄給SM娛樂、YG娛樂寄錄音帶但無果，她還提到有機會想和韓國音樂人HYUKOH、Zion.T與DEAN合作。

太陽和Karencici聯動也不禁讓人想起7月時‎MAMAMOO頌樂來台獻唱〈分手後不要做朋友〉，原唱梁文音反過來唱頌樂的〈Easy Peasy〉‎，同樣錄下影片回禮，都架起了台韓音樂交流的美好橋樑。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞