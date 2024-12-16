【《玉氏夫人传》剧评】年末必追韩剧！林知衍演技震慑全网，底层涅盘重生

由林知衍携手秋泳愚、金载源和妍雨主演的古装爱情韩剧《玉氏夫人传》讲述姓名、身份和背景都是伪造的外地女子与为了守护她不惜赌上性命的男艺人之间的生存骗局。剧集播出后获网民大赞节奏紧凑，林知衍演技更是惊艳大众！

网评一：剧情紧凑 绝不狗血

《玉氏夫人传》首四集便交代了狗德（林知衍 饰）的背景，以及因为一场大火意外顶替了真正贵族小姐玉太永的故事，同时亦指出了她成为两班贵族后仍然心系贫苦，还在成允谦（秋泳愚 饰）的鼓励下继承了小姐的心愿成为外知部，多次为仆人上庭发声，剧情绝不拖泥带水，大快人心！而在第四集中，成允谦更自爆同志身份，因此他想和玉太永假结婚，既可以保护太永，他亦能够得到掩护，剧情不断反转让观众欲罢不能，也令人更期待奴隶和同志如何在那个年代携手扶持。



网评二：虐心演技 感动观众

剧中狗德出生奴隶世家，每天都被残忍虐待，她的唯一心愿就是带著父亲到西海生活。为了摆脱贫穷，狗德逃离奴隶地狱却遇上重重苦难，不少观众大赞林知衍完美演绎惨遭凌虐的奴隶阶层，尤其她倒在雪地无助落泪的眼神更是让人心痛，使得观众非常期待她上演华丽的第二人生。



网评三：娜恩现身 惊喜客串

女团Apink前成员孙娜恩近年积极转战影视，今次她在《玉氏夫人传》惊喜客串贵族小姐玉太永，她心地善良、认为众生平等，不但立志成为知事，更主动与狗德交心，成为了无所不谈的好朋友；可是天意弄人，二人遇上大火，太永更因此葬身火海！虽然娜恩仅客串一集，但她的角色对於剧情推进极为重要，她的古装造型也被网民大赞知性有气质，甚有贵族气息。



网评四：男女主角 双重替身

狗德阴差阳错顶替了玉太永，无独有偶，男主角秋泳愚同样一人分饰两角！天升辉（秋泳愚 饰）在第一集以小姐的相亲对象身份亮相，第二集则化身艺人与玉太永重逢，更坦言当初对女方一见钟情，希望带着她离开过上新生活！然而在第三集中，与天升辉拥有相同面貌的衙门府官成允谦，主动表示想与玉太永成婚，更不介意对方把自己视为玉太永的替身，男女主角的双重替身都让观众拍案叫绝，设定相当刺激！



网评五：内外矛盾 互相救赎

狗德扮演的玉太永身处在一个充满谎言与诈欺的环境，她为了保护自己，不得不在复杂的现实中挣扎求存，但是天升辉（秋泳愚 饰）得知玉太永的真实处境后，决定不惜一切代价保护她，还冒著生命危险进入这场生存的骗局。剧集围绕著两位主角的关系展开，探讨了他们在面对外部威胁和内心挣扎时所做出的选择！随著故事发展，观众将看到他们如何共同面对各种挑战，并在复杂的环境中寻找真相与自我救赎。



网评六：女主逆袭 人设加分

奴隶狗德从小生活艰辛，所以她的愿望只有活着而已，但是当她阴错阳差顶替了玉太永的身份后，为了报答玉家及已死去小姐的心愿，加上想为一众奴隶争取公平待遇，所以立志实现众生平等，为此她努力读书、成为朝鲜的法律专家，誓要为无辜百姓讨回公道，她的努力也让而成允谦赞叹：「我以为女子需要男子保护，但是你拥有保护男子的勇气。」有别於一般韩剧，这个角色从底层人物开始，靠着自身努力逆转人生，人设相当加分！



网评七：服饰布景 品质极佳

从制作角度来看，《玉氏夫人传》的服装、布景与摄影都展现出较高的水准，成功地再现了当代的历史氛围，这些视觉元素不仅增强了剧集的沉浸感，也为剧情的发展提供了良好的背景支撑，让观众加倍投入其中。

古装爱情韩剧《玉氏夫人传》逢星期六、日晚上11时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并重温Viu Original原创剧《酒醉罗曼史》，紧贴话题韩剧。

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