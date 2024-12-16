【韓網熱門】如果我是娛樂公司老闆，最想簽這5位藝人

原PO心中的5位藝人是：IU、車銀優、秀智、張員瑛、邊佑錫

（組合歌手的情況只可以選擇其中一名）

韓國網友評論：（超過一半留言者選了IU！其次是車銀優、秀智、張員瑛）

1. 我要簽泰勒絲

2. IU、ROSÉ、GD、安兪真、任時完

3. 車銀優、金秀賢、宋慧喬、朴寶劍、張員瑛

4. 金泰梨、GD、朴寶劍、金智媛、高允貞

5. 已經過世的人也可以嗎？

6. Justin Bieber（小賈斯汀）、亞莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）、Lady Gaga（女神卡卡）、Sabrina Carpenter（莎賓娜·卡本特）、特洛伊·希文（Troye Sivan），我要讓他們一起出聖誕歌

7. 劉在錫、GD、IU、JENNIE、車銀優

8. 李孝利、IU、ROSÉ、李泳知、安兪真

9. BLACKPINK和IU

10. IU、車銀優、V、柾國、劉在錫

11. Krina、張員瑛、元彬（RIIZE）、BoA、Key（SHINee）

12. 宋康昊、崔岷植、張英男、裴斗娜、呂珍九

出處：https://theqoo.net/hot/3525944754

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