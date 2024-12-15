被負面新聞纏身的劉亞仁&李炳憲主演電影《終極對弈》（勝負）終於要在明年初上映了！

這部電影因為「劉亞仁」而無法問世，如今終於要公開了！！

因涉嫌吸毒被拘留的人氣演員劉亞仁主演的 Netflix 電影《終極對弈》（勝負），預計將於明年上半年在電影院上映。





業界一位相關人士向《Money Today》電視台（MTN）透露：「雖然確切的上映日期尚未確定，但以明年上半年為目標，製作公司、發行公司與多廳影院等相關單位正在就上映時間及條件進行討論。」也就是觀眾最快可以在2025年初看到這部作品。

《終極對弈》是一部以韓國頂級圍棋選手曹薰鉉（李炳憲 飾）和李昌鎬（劉亞仁 飾）師徒之間對決的真實故事為原型的電影。作品在疫情期間，因成功邀請到兩位頂級演員出演，而順利獲得投資，於2020年底開機，並在2021年4月就完成了拍攝。當時，電影正準備與後期製作同步上映，但最終選擇直接在 Netflix 上架，成為一個非同尋常的案例。原計劃於2023年在Netflix公開的該電影，卻又因今年2月主演劉亞仁涉嫌吸毒而延期公開。最終在今年9月，劉亞仁因吸毒被判處一年有期徒刑並當庭拘留，Netflix 決定暫時擱置該電影的公開計劃。



劉亞仁出演的一系列作品，則因與其相關的爭議，在一段時間內飽受困擾。例如由他主演的另一部電影《Hi.Five》也推遲上映，而今年4月勉強推出的Netflix劇集《末日愚者》，由於劉亞仁的戲份大幅縮減，成為一個「半成品」，最終口碑不佳，票房失利。在此情況下，如果《終極對弈》能在明年上半年上映，將成為劉亞仁因吸毒事件後，其演技首次通過大銀幕公開的案例。



另一方面，劉亞仁因涉嫌反覆使用異丙酚、大麻等毒品，在今年9月一審中被判處一年有期徒刑，目前已提出上訴。二審的辯論程序將於下月24日結束，預計二審結果最快將於明年初出爐。

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