INFINITE出道15週年巡迴演唱會《LIMITED EDITION》海外首場獻給台北！12月21/22連兩日林口體育館開唱

由金聖圭、張東雨、南優鉉、李成烈、L、李成種六位成員組成的韓國人氣二代男團INFINITE，近日在首爾成功舉辦出道15週年的巡迴演唱會【LIMITED EDITION】。海外首場獻給台北，將於12月21、22日，連續兩天在林口體育館熱情開唱。台北場特別設計了雙延伸舞台，就為了讓現場的INSPIRIT(粉絲名)都能更近距離感受到與成員的互動魅力。此次演唱會不僅紀錄著他們長達15年的音樂旅程，還展現了INFINITE作為K-POP傳奇的實力與號召力。對於陪伴INFINITE走過15個年頭的INSPIRIT來說，這場演唱會的每一刻都值得珍藏。

這次名為【LIMITED EDITION】的巡迴演唱會，是一場充滿回憶與驚喜的15週年演唱會，讓首爾奧林匹克公園的KSPO DOME沸騰了三天。演唱會的開場相當華麗，一連串的金曲讓現場氣氛瞬間爆棚，穩定又完美的現場唱功和強勁的表演相結合的舞台，從一開始就讓粉絲們神魂顛倒。成員們在舞台上開心地與粉絲互動，並興奮的分享「這次演唱會的主題是限量版，我們準備了很多只有在這次演出才能看到的特別舞台。」



演唱會的亮點之一，毫無疑問是重現15年來的經典歌曲，每一首都像是一次音樂旅程，將粉絲拉回那段陪伴INFINITE的青春時光。同時，在個人舞台的環節中，各自COVER成員們的SOLO作品，展現出屬於每個成員的獨特魅力，並分享了即將在明年3月回歸的新歌《I Can See You》，讓整場演出更加多元化和驚喜不斷。

在日前釋出的官方問候影片中，INFINITE充滿活力的表示「我們遵守約定回來了！能在今年結束前，可以再以完整體跟台灣的INSPIRIT見面真的很幸福，剛好也是聖誕節前夕，可以一起提前感受聖誕節的氣氛。」同時也向粉絲喊話，「我們會在林口體育館等你們，一起痛快的玩吧！」。此次INFINITE的十五週年巡迴演唱會【LIMITED EDITION】IN TAIPEI，票價分別為6,200/5,600/4,800/3,800全區對號座、VIP區實名制，門票於全台7-11 ibon 機台及 ibon售票系統熱售中，想知道更詳細相關資訊，可以搜尋D-SHOW TAIWAN官方Facebook及Instagram！



INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN TAIPEI

演出日期 / 時間：2024年12月21日（六）18:00 (GMT+8)

2024年12月22日 ( 日 ) 17:00 (GMT+8)

演出地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

演出場地地址：桃園市龜山區文化一路250號

售票系統 : ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/INFINITE)

票價： $6,200 (實名制) / $5,600 / $4,800 / $3,800 / 身障席 $2,800 (實名制) (全區對號入座)

主辦單位：D-SHOW

協辦單位 : 瑪沃娛樂 / CCY ENTERTAINMENT

經紀公司：INFINITE COMPAN



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