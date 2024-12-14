INFINITE出道15周年巡回演唱会《LIMITED EDITION》海外首场献给台北！12月21/22连两日林口体育馆开唱

由金圣圭、张东雨、南优铉、李成烈、L、李成种六位成员组成的韩国人气二代男团INFINITE，近日在首尔成功举办出道15周年的巡回演唱会【LIMITED EDITION】。海外首场献给台北，将於12月21、22日，连续两天在林口体育馆热情开唱。台北场特别设计了双延伸舞台，就为了让现场的INSPIRIT(粉丝名)都能更近距离感受到与成员的互动魅力。此次演唱会不仅纪录著他们长达15年的音乐旅程，还展现了INFINITE作为K-POP传奇的实力与号召力。对於陪伴INFINITE走过15个年头的INSPIRIT来说，这场演唱会的每一刻都值得珍藏。

这次名为【LIMITED EDITION】的巡回演唱会，是一场充满回忆与惊喜的15周年演唱会，让首尔奥林匹克公园的KSPO DOME沸腾了三天。演唱会的开场相当华丽，一连串的金曲让现场气氛瞬间爆棚，稳定又完美的现场唱功和强劲的表演相结合的舞台，从一开始就让粉丝们神魂颠倒。成员们在舞台上开心地与粉丝互动，并兴奋的分享「这次演唱会的主题是限量版，我们准备了很多只有在这次演出才能看到的特别舞台。」



演唱会的亮点之一，毫无疑问是重现15年来的经典歌曲，每一首都像是一次音乐旅程，将粉丝拉回那段陪伴INFINITE的青春时光。同时，在个人舞台的环节中，各自COVER成员们的SOLO作品，展现出属於每个成员的独特魅力，并分享了即将在明年3月回归的新歌《I Can See You》，让整场演出更加多元化和惊喜不断。

在日前释出的官方问候影片中，INFINITE充满活力的表示「我们遵守约定回来了！能在今年结束前，可以再以完整体跟台湾的INSPIRIT见面真的很幸福，刚好也是圣诞节前夕，可以一起提前感受圣诞节的气氛。」同时也向粉丝喊话，「我们会在林口体育馆等你们，一起痛快的玩吧！」。此次INFINITE的十五周年巡回演唱会【LIMITED EDITION】IN TAIPEI，票价分别为6,200/5,600/4,800/3,800全区对号座、VIP区实名制，门票於全台7-11 ibon 机台及 ibon售票系统热售中，想知道更详细相关资讯，可以搜寻D-SHOW TAIWAN官方Facebook及Instagram！



INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN TAIPEI

演出日期 / 时间：2024年12月21日（六）18:00 (GMT+8)

2024年12月22日 ( 日 ) 17:00 (GMT+8)

演出地点：国立体育大学综合体育馆(林口体育馆)

演出场地地址：桃园市龟山区文化一路250号

售票系统 : ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/INFINITE)

票价： $6,200 (实名制) / $5,600 / $4,800 / $3,800 / 身障席 $2,800 (实名制) (全区对号入座)

主办单位：D-SHOW

协办单位 : 玛沃娱乐 / CCY ENTERTAINMENT

经纪公司：INFINITE COMPAN



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