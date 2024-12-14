演員黃寅燁亞洲見面會首站即抵台！不斷問大家「看得見我嗎〜」超寵粉直接走上二樓看台與粉絲互動！

近期因電視劇《偶然成為家人》深受觀眾們喜愛的演員黃寅燁，於12月14日晚間在ZEPP與粉絲們見面，除了用心演唱歌曲獻給粉絲外，更是對全場粉絲們相當貼心，時時刻刻為大家著想。

第一次來到台灣的黃寅燁，表示台灣有很多美食，而他也用深情眼神不斷望著全場的粉絲們，還稱讚大家都很美，一開場帶來一首歌曲之後，黃寅燁接著坐在沙發上與粉絲們分享自己首度公開的照片，寵粉的他一直詢問大家「看得見我嗎？」擔心粉絲被一些場地設備遮住，更要求工作人員拿墊子來將他墊高，好讓後面的粉絲們也能清楚看見他。



黃寅燁公開隨身物品的照片，大家可以看見有香水、劇本以及一整盒原子筆。他表示自己原本就很喜愛香水，如果有正在拍攝的作品，也會考量到作品中角色的性格而挑選合適的香水。他也攜帶著正在拍攝的作品《Dear X》，大家相當好奇劇中角色，不過黃寅燁只能透露劇中的角色名稱以及合作的女主角是金裕貞，其他的都還是秘密，作品公開後請大家多多支持。



至於為什麼要帶一整盒原子筆呢？黃寅燁表示因為自己常常掉筆，帶一兩支自然是不夠的，有時候突然有了靈感也必須隨時寫在劇本上面，另外還可以借給隔壁沒帶筆的演員，所以他索性一次攜帶一整盒12支筆。在拍攝現場附近吃到好吃的泡麵料理，黃寅燁還自己回家嘗試煮出那樣的味道，問大家「很會做料理的男人大家覺得如何呢？」引發全場尖叫。



黃寅燁也抽出五位幸運粉絲與他重現劇中的名場面，考量到沒能抽到的粉絲，他更是先向全場道歉，而粉絲中更是有一位男性粉絲，黃寅燁好奇地問「怎麼不讓給你女朋友上台？因為嫉妒嗎？」想不到這位男粉絲回答「女朋友已經抽中親筆簽名了！」讓黃寅燁覺得非常有趣，並且覺得自己擁有男性的粉絲讓他相當自豪。



下半場黃寅燁更是直接從2樓出場，向看台區的粉絲們一一問候，近距離互動，之後再回到台上演唱歌曲，他表示因為2樓的距離太遠了，所以他特別上去問候大家，不過1樓的粉絲們也表示想要有這樣的福利，黃寅燁也說著「我不就正在看著大家嗎？」接著還是繼續安撫著1樓的粉絲們說「我知道〜我知道〜」非常寵粉。



之後黃寅燁戴上指定道具，進行許多可愛動作多連拍讓粉絲們留念，更被要求重現《女神降臨》中的跳舞橋段，面對粉絲們的要求，他除了照做以外，還告訴大家「你們知道我已經33歲了吧！」希望大家要考量到他的年紀來要求。粉絲們也要求他走下台更近距離的接觸，黃寅燁也有求必應，在全場遵守秩序的狀況下他直接在一樓繞場一周，還提醒粉絲「記得要與我四目相接喔！」相當寵粉，讓粉絲們驚喜不已。

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