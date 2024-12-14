鄭雨盛文佳庇「有炮沒愛」被迫當爸，舊女友短暫分手已復合：「比起背叛感，更擔心戀人」

鄭雨盛上月被爆與模特文佳庇（文佳菲）未婚生子，回應稱只會擔起父親責任、不會結婚，讓很多人感到困惑。 昨日播出的tvN綜藝節目《Free Doctor》裡，業內人士透露出更多情史細節，證實了部份網友的猜測。

節目嘉賓之一安進勇（音）記者明確表示：「據我了解，他們兩人沒有交往過，也就是說沒有相愛過。 因為不愛，所以不會結婚。」根據文佳庇（文佳菲）先PO小孩照片、鄭雨盛等到新聞爆出才通過所屬社進行回應的舉動來看，兩人應該是對於結婚與否等問題出現了無法調和的意見分歧。



另一位嘉賓表示結婚和生小孩確實應該分開看待，但大眾對鄭雨盛的好印象很難不打折扣。 很多人批評鄭雨盛的原因之一是明明有女友還讓其他女人懷孕，但據知情人透露，那段時間兩人剛好短暫分手，且女友一早就知道小孩的存在，現在已經復合。 新聞爆出後，女友並沒有感到背叛，反而對鄭雨盛的狀態感到擔心。



節目中還更正了更多訊息：有人說鄭雨盛女友是會計師、1998年生，網傳的大頭貼合照就是女友本人，但事實是女友與會計師毫無關聯，也並非1998年出生、不是大頭貼女主。



此外，還有多名網友PO出了收到鄭雨盛DM的截圖，而鄭雨盛所屬社對此沒有否認、只說是演員私生活，與之前為難民發聲的好形象形成鮮明對比，屢屢令公眾好感崩塌。



節目嘉賓認為，鄭雨盛或許早已對現在的狀況做出了準備。 鄭雨盛從2015年起連續9年擔任聯合國難民署親善大使，多次表示除非聯合國叫停，否則願意一直擔任下去。然而去年6月文佳庇（文佳菲）通知鄭雨盛懷孕消息，去年7月鄭雨盛就辭掉了親善大使職位。 不僅如此，鄭雨盛去年憑電影《首爾之春》出道29年以來第一次突破千萬觀影人次，卻沒有順勢接拍任何電視廣告。



此外，韓媒Dispatch於11月24日報導稱性感女模特文佳庇（文佳菲）新生兒的父親是演員鄭雨盛，雙方去年6月已共享懷孕消息，但並沒有以結婚為前提交往。 鄭雨盛為兒子取了胎名，願意承擔作為父親的責任。



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