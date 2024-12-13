GD新綜藝陣容太夢幻！金秀賢&金高銀&丁海寅&任時完&黃晸珉都做客《GD和朋友們》，BIGBANG太陽&大聲也助陣

據韓媒，GD和《無限挑戰》金泰浩PD合作的全新綜藝節目暫定名《GD和朋友們》，嘉賓陣容除了昨日公開的曹世鎬和鄭亨敦之外，還有演員金秀賢、金高銀、丁海寅、任時完、 黃晸珉，以及BIGBANG隊友太陽和大聲！

GD（G-Dragon，權志龍）和金泰浩PD通過《無限挑戰》結緣，這次的綜藝《GD和朋友們》是金泰浩創立的製作公司TEO推出的新作，以GD為中心邀請他的圈內好友們出演，採用短集形式，本月和下月拍攝，預計明年開播。



第一位嘉賓就是曾和GD拿過「年度最佳CP」獎的鄭亨敦，目前已完成拍攝；曹世鎬方面則表示已收到邀約，正在積極討論。



今日有媒體公開了更多嘉賓名單，其中演員金秀賢和丁海寅、男團帝國之子出身的演員任時完，都和GD一樣是1988年出生，讓人十分期待同齡朋友之間的有趣互動。







至於黃晸珉和金高銀是如何與GD結識，就更讓人好奇背後的故事。





此外，太陽和大聲作為GD隊友也當然不會缺席，屆時將再次看到BIGBANG完整體的溫馨畫面。



《GD和朋友們》目前正在積極討論通過MBC播出，如果順利，將是金泰浩PD三年前離開MBC後首次與「老東家」合作。

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