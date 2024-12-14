【韓網熱門】最近網友認為主角外形超般配的待播劇：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫

韓志旼飾演工作能力超強但生活技能為零的獵頭公司CEO「姜智允」，李浚赫飾演兼具秘書和單身爸爸身份、工作與生活都很擅長的「劉恩浩」，明年1月3日SBS電視台開播。







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▼韓國網友評論：

1. 哇化學反應太讚了

2. 有生之年終於看到李浚赫演愛情劇！

3. 我們東載談戀愛了呀

4. 我就說李浚赫應該拍愛情劇！

5. 兩位演員都是我喜歡的，好期待

6. 雖然不知是誰選的演員，非常感謝

7. 這就是之前報導的《打招呼的關係》，改名了耶

8. 拜託劇情一定要給力

9. 有這樣的顏值和氛圍感，就算不好看也變好看了kkk

10. 看了預告之後，久違地感到心動...

11. 女上司和男秘書的社內戀愛，太感動了ᅲᅲ

12. 很久之前在週末劇看到他短暫飾演小兒子CP，就知道他是浪漫喜劇天才

13. 對不起我的注意力都被他的逗號劉海吸引了

14. 李浚赫的演技好像差口氣... 希望這次有進步啊

15. 哇，櫻花籃球戲是怎樣... 感謝徐東載拍愛情劇，現在也不晚

16. 一看就是非常老套的劇情，但顏值壓倒了一切kkkk

17. 看了預告，這周以來第一次發自內心地笑出來

出處：https://theqoo.net/hot/3527188419

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