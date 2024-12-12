昨宣布簽約，今宣布下月回歸！BBGIRLS歷經成員退出等波折，睽違1年半回歸！
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昨宣布簽約，今宣布下月回歸！BBGIRLS歷經成員退出等波折，睽違1年半回歸！

KPOP   2024年12月12日   星期四14:00   草莓  

（封面圖源：GLG提供TVDaily）

昨（11）日「小型公司的奇蹟」娛樂公司GLG才宣布和「逆襲女團」BBGIRLS（原Brave Girls，現成員玟瑩、恩智、裕娜）簽約，正式將BBGIRLS納入麾下，今（12）日便宣布BBGIRLS將在下月15日回歸。

*相關報導回顧：
‎〈BBGIRLS與GLG簽訂專屬合約！和H1-KEY成為同門，兩團都是逆襲女團〉‎

BBGIRLS玟瑩、恩智、裕娜（圖源：GLG提供TVDaily）

GLG宣布BBGIRLS將在2025年1月15日回歸，是自去年年8月BBGIRLS在韓國華納音樂發行的單曲專輯《ONE MORE TIME》後，時隔1年5個月回歸，相當漫長。
BBGIRLS玟瑩、恩智、裕娜（圖源：GLG提供TVDaily）

BBGIRLS 2021年以一年前發行的歌曲〈Rollin'〉逆襲，後續以〈Chi Mat Ba Ram〉回歸順利獲得好成績，不過後續較難複製同樣的成績，換了公司韓國華納更一落千丈。BBGIRLS現在轉往GLG東山再起，雖少了退團的侑廷同行，但頗受粉絲Bbee期待，畢竟GLG已成功打造女團H1-KEY，H1-KEY固定時間會回歸，且作品總被評價很有團體色彩。

▼Brave Girls名曲

▼H1-KEY名曲

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