昨宣布簽約，今宣布下月回歸！BBGIRLS歷經成員退出等波折，睽違1年半回歸！

昨（11）日「小型公司的奇蹟」娛樂公司GLG才宣布和「逆襲女團」BBGIRLS（原Brave Girls，現成員玟瑩、恩智、裕娜）簽約，正式將BBGIRLS納入麾下，今（12）日便宣布BBGIRLS將在下月15日回歸。

*相關報導回顧：

‎〈BBGIRLS與GLG簽訂專屬合約！和H1-KEY成為同門，兩團都是逆襲女團〉‎

GLG宣布BBGIRLS將在2025年1月15日回歸，是自去年年8月BBGIRLS在韓國華納音樂發行的單曲專輯《ONE MORE TIME》後，時隔1年5個月回歸，相當漫長。



BBGIRLS 2021年以一年前發行的歌曲〈Rollin'〉逆襲，後續以〈Chi Mat Ba Ram〉回歸順利獲得好成績，不過後續較難複製同樣的成績，換了公司韓國華納更一落千丈。BBGIRLS現在轉往GLG東山再起，雖少了退團的侑廷同行，但頗受粉絲Bbee期待，畢竟GLG已成功打造女團H1-KEY，H1-KEY固定時間會回歸，且作品總被評價很有團體色彩。

▼Brave Girls名曲



▼H1-KEY名曲



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