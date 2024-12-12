【韓網熱門】朴寶劍2025 Season Greetings預告片公開，運動員造型帥爆！

朴寶劍所屬社今日公開了2025年Season Greetings的第二支預告片《HERO FILM 2》，朴寶劍換上各項體育運動員的裝扮，包括棒球、網球、足球、乒乓球、拳擊、弓箭等等，展現出運動型男人的強烈魅力！
▽預告片：
韓國網友評論：
1. 要瘋（positive）
2. 每一個造型和動作都帥到爆
3. 哇超有真實感，好像在拍電視劇
4. 是國家代表隊的制服耶...
5. 拜託穿一次跆拳道服！
6. 棒球寶劍太帥了吧，所以這部劇何時開播
7. 能感受到他對待Season Greetings的認真和熱情
8. 有必要做到這樣嗎？ 太讚了
9. 突然覺得國家隊的制服很好看
10. 不愧是演員啊，連表情都完美，真的是Season Greetings的新世界
11. 太炸裂了！一個人把運動電影、青春劇、英雄電影全都拍了耶！那幾個項目他都學會了，還像真正國家隊一樣呈現出來，太厲害了
12. 我想把這次的Season Greetings當作傳家寶好好珍藏，將來作為陪葬品帶走
13. 這不買不行了，感覺會是空前絕後的Season Greetings
14. 之前公開的第一支預告片也令人瘋狂：
出處：https://theqoo.net/hot/3525265383
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